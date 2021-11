60 tra i più famosi e iconici attori porno gay. Dalla A alla Z

Gli attori porno gay entrati nel firmamento del cinema hard mainstream per adulti sono tantissimi. Farne una lista esaustiva è praticamente impossibile. Ad ogni modo, abbiamo inserito quei performer che secondo noi fruitori, e a detta di vari esperti del settore, sono diventate delle vere e proprie icone del settore.

Alcuni di questi attori porno gay famosi sono andati in pensione, altri sono deceduti, altri ancora sono giovani promesse del mondo hard che, in poco tempo dall’inizio della loro attività, hanno fatto incetta di premi e riconoscimenti. Di certo, se sei anche tu un amante del porno gay, ti sarà capitato almeno una volta di aver visto qualcuno di loro in azione.

Come potrai notare, la maggior parte sono stranieri. Pochissimi i porno attori gay italiani, perché ancora nel 2021 il mondo della pornografia in Italia non dà modo ai performer gay nostrani di avere la visibilità ed il riconoscimento che meritano. Tutti conosciamo Rocco Siffredi, attore porno etero talmente famoso da essere diventato testimonial di un’azienda alimentare produttrice di patatine. Ma quanti, eccetto gli aficionados, si ricordano di Carlo Masi o di Alex Baresi? E, soprattutto, vi immaginereste questi (ormai ex) attori porno gay italiani recitare in uno spot dove, invece di dire “Mi piacciono le patate, e non è un doppio senso”, sostituiscono “patate” con il termine “banane”? Cascasse il mondo, ma di sicuro qui in Italia non accadrà mai.

I performer italiani presenti in questa lista hanno comunque avuto un grande riconoscimento all’estero, dove esistono delle cerimonie così famose (come i Grabby Awards e gli XBiz) da essere svolte persino sul Sunset Boulevard di Hollywood, paragonabili agli Oscar e ai Golden Globes. Nel nostro Paese il massimo che possiamo organizzare sono eventi provincialotti come l’Erosfest o il Bergamosex, esclusi chiaramente dai circuiti internazionali (confidiamo nella rivoluzione che il post-porno etico italiano sta mettendo in atto).

Ad ognuno di questi performer stranieri ed italiani abbiamo dedicato una scheda accurata, ricca di informazioni e curiosità sulla vita lavorativa e personale di ognuno di loro. Per scoprire di più non ti resta altro che premere su avanti o andare direttamente alla scheda del tuo performer preferito.

Attori porno gay famosi