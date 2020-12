Dwyane Wade, è virale “l’amore incondizionato” dell’ex campione NBA per la figlia transgender

38 anni, Dwyane Wade è un ex cestista statunitense, stella dei Miami Heat e tra i giocatori più forti della sua generazione. Da sei anni sposo di Gabrielle Union e papà di 4 figli, a inizio 2020 Dwayn ha pubblicamente fatto coming out nei confronti della amata Zaya, figlia transgender di 13 anni.

Nelle ultime ore Wade è tornato a collezionare like grazie ad un bellissimo messaggio d’amore nei confronti della 13enne, difesa con le unghie e con i denti dagli odiatori di professione del web, sempre in prima linea nel sentenziare e catapultare insulti.

“L’amore incondizionato, in poche parole, è amore senza vincoli“, ha scritto Dwyane su Instagram. “È amore che offri liberamente. Non dipende da ciò che qualcuno fa per te in cambio. Li ami semplicemente e non desideri altro che la loro felicità. Questo tipo di amore, è a volte chiamato amore compassionevole o amore smisurato“.

Un bellissimo messaggio d’amore a pochi giorni dal Natale, inviato non solo all’amata Zaya ma anche a tutti quei genitori che rifiutano i propri figli LGBT. A inizio 2020, ospite di Ellen DeGeneres, Dwyane Wade si era già pubblicamente detto orgoglioso della figlia: “Prima di tutto, io e mia moglie Gabrielle siamo due orgogliosi genitori di una bambina che fa parte della comunità LGBTQ, di cui siamo orgogliosi alleati. Una volta Zaya, la nostra dodicenne, è tornata a casa … prima, non so se tutti lo sanno, si chiamava Sion. Nato ragazzo, tornò a casa e ci disse: “Ehi, voglio parlare con voi. Penso che andando avanti, sono pronta a vivere la mia verità. E voglio essere definita come una lei. Mi piacerebbe che voi mi chiamaste Zaya”.

Da allora Zaya è stata Zaya per tutti, con primo red carpet ufficiale ai Truth Awards di febbraio.