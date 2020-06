Ragazza lesbica cacciata dalla cerimonia del suo diploma perché indossava i pantaloni

Dynasia Clark si è diplomata martedì scorso alla Lamar High School nella contea di Darlington, nella Carolina del Sud. Dichiaratamente lesbica, l’adolescente si è presentata al ritiro del diploma di scuola superiore con i pantaloni lunghi, evitando l’abito. Proprio per questo motivo, incredibile ma vero, le è stato impedito di salire sul palco per ritirare l’agognato diploma, perché la politica scolastica prevede che le ragazze debbano necessariamente indossare abiti.

Dynasia è stata intervistata dalla stampa locale WPDE: “Non pensavo che sarebbe stato un grosso problema. Ero arrabbiata più di ogni altra cosa perché ho lavorato duramente per ottenere quel diploma”. La giovane è rimasta comunque fuori dalla scuola, per sostenere i propri compagni. Onde evitare un silenzio imbarazzante dinanzi alla sua nomina e al mancato arrivo sul palco, la scuola ha preferito omettere completamente il suo nome durante la cerimonia di assegnazione.

Questa è la cosa che mi ha fatto più di ogni altra impazzire, perché ero lì, avrebbero potuto almeno chiamare il mio nome. Mi sembra una follia. Sembra stupido, così meschino, e solo per un vestito. Non avrebbero dovuto impedirmi di fare qualcosa che stavo aspettando da 12 anni: andare a scuola. Tutti sono felici per il loro giorno del diploma, e io non ho potuto nemmeno sperimentarlo.

Ma da parte della scuola, udite udite, nessun passo indietro: “Il codice di abbigliamento della Lamar High School per i diplomi è in vigore da oltre 20 anni. Diamo il benvenuto a studenti o genitori che hanno dubbi su qualsiasi politica o procedura, in modo da incontrarsi con l’amministrazione e discutere di tali preoccupazioni. In passato, quando uno studente ha sollevato preoccupazioni con l’amministrazione sul codice di abbigliamento prima del giorno della laurea, il problema è stato risolto.”