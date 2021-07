Editore di libri per bambini a tematica LGBT abbandona l’Ungheria a causa della legge omotransfobica

2 minuti di lettura

Un editore ungherese di libri per bambini che ha ricevuto minacce di morte e insulti omofobici ha annunciato che lascerà il Paese a seguito dell’introduzione della legge contro la propaganda LGBT, che di fatto renderebbe illegale il suo lavoro.

La contestatissima legge, entrata in vigore la scorsa settimana e ampiamente condannata dall’Unione Europea, vieta ai minori di 18 anni materiale che “promuove o descrive il cambiamento di genere e l’omosessualità”.

“Ho un po’ di paura ed è per questo che io e il mio partner abbiamo intenzione di lasciare il paese”, ha detto alla Thomson Reuters Foundation l’editore Boldizsar Nagy M. “Questa è tutta la mia vita, ma poiché l’Ungheria sta diventando sempre più insicura, sento che dovrò continuare a farlo in un altro Paese“.

Nagy, 38 anni, ha affermato di aver ricevuto minacce di morte in seguito alla pubblicazione di due libri che aveva curato, ovvero “Wonderland Is For Everyone”, contenente fiabe di più autori, e un altro firmato dallo scrittore statunitense Lawrence Schimel. “Uno sconosciuto mi ha detto: ‘Tu non sei un uomo, sei solo un fr*cio e dovresti morire’“.

La scorsa settimana, un’autorità locale ungherese ha multato la catena di librerie Lira Konyv per 250.000 fiorini (835,95 dollari). La colpa? Aver venduto il libro di Schimel, che ha al suo interno due genitori dello stesso sesso con figli. Un funzionario del governo ha affermato che la catena aveva ingannato i clienti perché il libro era stato collocato tra altri libri per bambini senza un’adeguata segnaletica sul suo contenuto “diverso”.

Nagy è stato coinvolto in una controversia simile l’anno scorso, in seguito alla pubblicazione di “Wonderland Is For Everyone“, un libro per bambini che sperava avrebbe aiutato i giovani ad imparare ad accettare le minoranze e a combattere l’ostracismo sociale. E invece ha scatenato scalpore tra i politici ungheresi, con i sostenitori di estrema destra e il governo nazionalista al potere che l’hanno etichettato come “propaganda omosessuale” da bandire dalle scuole.

Entrambi i libri erano stati progettati per aumentare la rappresentazione dei personaggi LGBTQ+ nella letteratura per bambini, ha sottolineato Nagy, che ora teme la censura preventiva nei confronti dell’industria editoriale ungherese, che difficilmente da oggi in poi oserà pubblicare libri destinati ai minori che includano argomenti LGBTQ+.

“Ucciderà la letteratura. C’è una grande insicurezza e paura su ciò che potrà accadere, siamo molto arrabbiati“. La letteratura è stata la sua vita, ha confessato Nagy, che lavora anche come giornalista e traduttore. “Da bambino sono stato il primo a leggere nella mia scuola materna. Ora parlo di libri, li modifico e li traduco. Continuerò questo lavoro. Ma non mi sento più bene in questo Paese“.