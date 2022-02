“C’era una volta ma ora non più”, arriva l’irriverente serie musical Netflix con Rossy De Palma e Sebastián Yatra

2 minuti di lettura

Netflix Spagna ha annunciato la data d’uscita di “Érase una vez…Pero ya no“, che in Italia arriverà in streaming il prossimo 11 marzo con il titolo “C’era una volta… ma ora non più“. Un progetto musical ideato da Manolo Caro de “La casa de las flores”, con l’intenzione di reiventare le fiabe classiche, qui rilette con irriverenza.

Érase una vez…Pero ya no racconta la storia di due amanti separati tragicamente che devono ritrovarsi in un’altra vita per spezzare l’incantesimo che attanaglia la loro eccentrica città. L’arrivo di due turisti rischia di far sfumare l’unica possibilità che hanno di rompere il maleficio.

Protagonista assoluto il cantante e compositore colombiano Sebastián Yatra, affiancato dalle cantanti Mónica Maranillo e Nia Correia. Il cast comprende poi Rossy de Palma, musa di Pedro Almodovar, Asier Etxeandia, Mariola Fuentes, Itziar Castro, Daniela Vega e Mariana Treviño.

Manolo Caro ha così presentato la sua ultima creatura: “Penso che questa anti-fiaba sia la cosa più onesta che abbia mai fatto come autore. A causa dei tempi che stiamo vivendo, avevo bisogno di divertirmi, impazzire, cantare, ballare, ridere e questo è ciò che è questa serie. Sono molto felice di tornare alla commedia esilarante che mi ha dato tante soddisfazioni e penso che il pubblico che ha seguito il mio lavoro capirà di cosa stia parlando circa nei primi minuti della prima puntata.”

