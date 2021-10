Le 5 muse di Pedro Almodovar

72 anni da poco compiuti, Pedro Almodovar torna nei cinema d’Italia con l’attesissimo Madres paralelas, film d’apertura della 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nelle sale del Bel Paese dal 28 ottobre 2021, Madres paralelas vede due donne, Janis e Ana, condividere la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

Tra le protagoniste della pellicola anche alcune delle più celebri ‘muse’ del regista spagnolo, nato nel cuore de La Mancha negli anni ‘50, per poi scappare a Madrid senza soldi e senza lavoro all’età di 17 anni: voleva studiare cinema e dirigere film. Era impossibile iscriversi alla Scuola di Cinema, perché Franco l’aveva appena chiusa, ma anche all’epoca Madrid rappresentava la cultura, l’indipendenza e la libertà. Prima di diventare regista Pedro ha collaborato con varie riviste underground e ha scritto racconti, è stato membro di un gruppo parodistico punk-rock, Almodóvar & McNamara, e ha vissuto in prima persona quella che passò alla storia come la Movida madrilena, tra gli anni ’70 e ’80. Nel 1980 l’esordio con Pepi, Luci, Bom, film no-budget realizzato in cooperativa con il resto della troupe e del cast. Nel 1986 fonda la casa di produzione El Deseo con suo fratello Agustín. Successivamente vince due Oscar, due Golden Globe, 5 BAFTA, due David, 6 EFA, un premio per la regia e uno per la sceneggiatura a Cannes, 7 Goya, due Cesar, l’Osella a Venezia e decine di altri riconoscimenti.

Al suo fianco, il più delle volte, una serie di attrici che hanno indissolubilmente la loro carriera a Pedro. Quali attrici? Quelle che troverete a seguire.

Le muse di Pedro