Eurovision 2024, Angelina Mango show alle prove ufficiali tra ballerine e fiamme. FOTO e VIDEO

Uno staging da applausi. Prime prove ufficiali a Malmo per Angelina Mango, ieri sera, a pochi giorni dal via dell’Eurovision 2024 che la vedrà live giovedì fuori gara nel corso della 2a semifinale e sabato 11 maggio durante la finalissima.

Angelina, come a Sanremo 2024 seguita da Nicolo Cerioni, si è presentata in Svezia con 5 ballerine, inserite all’interno di una ‘foresta’ di alberi spogli, con al centro del palco un enorme trono fatto di ramoscelli e rami intrecciati. La stessa Mango veste un corsetto rosso con motivi vegetali su gambe e braccia. “L’intero effetto di alberi e piante e fiori sul ledwall ha un fascino davvero fantastico, come in un bosco psichedelico, magico, ma pensato fashion“, si legge sul canale Reddit dell’Eurovision. “Non c’è assolutamente niente di noioso in questo staging, è pieno di colori, consistenza e ricchezza“. Sul finire, fuochi d’artificio sul retro del palco.

Il sito ufficiale dell’Eurovision ha pubblicato a corredo splendide fotografie firmate Corinne Cumming, mentre sul canale TikTok di Mango è stato pubblicato un estratto video delle prove.

Nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa Rai di presentazione dell’Eurovision 2024 svedese, con Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time, che aveva anticipato una messa in scena da urlo. “Angelina Mango sta preparando uno show molto importante, lo staging che l’accompagnerà sarà veramente importante. Il coreografo ha già lavorato con Madonna, BTS e dalla prossima settimana dirà di aver lavorato con Angelina Mango”.

Il coreografo in questione è Mecnun Giasar, 31enne musicista, ballerino e coreografo tedesco di fama mondiale che ha lavorato in precedenza con Madonna, Rosalìa, BTS e Loreen. “Dopo le prime prove sono più serena, voglio salire sul palco e godermela”. Condividere il palco con altre persone cambierà radicalmente l’esibizione. Al di là della gara l’Eurovision Song Contest è una celebrazione della musica di tutti i paesi, e sono molto contenta di esserci”, ha aggiunto Angelina nel corso della conferenza, con annessi complimenti rivolti proprio a Giasar. “L’unico requisito per scegliere chi possa lavorare in un team per me è essere persone che ci mettono il 100% in quello che fanno e lui è così: professionale e gentile. Ha creato una coreografia per me, e ne sono onorata, secondo me abbiamo fatto un lavoro bellissimo. Spero di essere degna di tutto questo“.

“Sono felice che quest’anno ci sia una giovane artista di grande talento a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest: porteremo una ventata di gioia, vitalità e buona musica italiana davanti al pubblico internazionale di Malmö. La voce di Angelina Mango coinvolge le giovani generazioni e sa raccontare le loro emozioni: proprio quello che anche un buon servizio pubblico deve saper fare per attrarre giovani e farsi scegliere”, ha dichiarato la presidente Rai Marinella Soldi. “L’Eurovision Song Contest è l’evento televisivo non sportivo più visto al mondo, un’occasione imperdibile anche per la sua vasta eco social e il coinvolgimento del pubblico più ampio. In questa occasione i Servizi Pubblici europei uniscono popoli e generazioni in nome della musica, dell’amicizia e dell’inclusività”. “Consapevoli del momento complesso e doloroso sul fronte internazionale e delle polemiche legate anche a questa gara siamo d’accordo con la visione della Ebu – la European broadcasting union di cui anche Rai fa parte – e desideriamo sottolineare che siamo fermamente contrari a qualsiasi forma di abuso o molestia rivolta ai partecipanti, online o offline, incoraggiando invece un dibattito costruttivo, rispettoso e di sostegno per tutti gli artisti. Anche quest’anno l’appuntamento in onda sulla Rai sarà accessibile attraverso sottotitoli, audiodescrizioni e grazie al lavoro degli interpreti della lingua dei segni italiana e, per la prima volta, della lingua dei segni internazionale. Un’azione concreta di inclusione“.

Cerioni, via social, ha aggiunto che Angelina veste Etro by Marco de Vincenzo. Bookmakers alla mano, Mango è in Top5, con la Svizzera super favorita della vigilia.

Fonte: Eurovision.tv, foto Corinne Cumming / EBU

