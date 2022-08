Fast & Furious 10, Jason Momoa interpreterà un villain androgino

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Celebre Khal Drogo ne Il Trono di Spade, Conan il Barbaro nonché Aquaman cinematografico, il gigantesco Jason Momoa interpreterà un villain androgino in Fast & Furious 10, in uscita nei cinema d’America il 19 maggio del 2023. A rivelarlo lo stesso 43enne attore hawaiano, gigante buono da poco tornato single dopo l’addio alla moglie Lisa Bonet, con cui ha avuto due figli.

Sul red carpet della 3a stagione della serie Apple Tv See, Momoa si è sbottonato con Variety sul sui lineamenti del proprio personaggio.

“È il momento più bello della mia vita. Finalmente ho l’occasione di fare il cattivo. Per un po’ sono stato quello buono. Il mio personaggio è molto sadico e androgino, ed è anche un po’ vanitoso. Questo tizio ha un sacco di problemi. Certamente ha il complesso paterno”.

In biologia, con “androgino” si intende una persona che presenta caratteristiche fisiche e comportamentali proprie di entrambi i sessi. La speranza è che non si bissi l’oscenità realizzata in Zoolander 2, con Benedict Cumberbatch negli abiti del macchiettistico e offenivo Tutto, che oggi come oggi l’attore non interpreterebbe mai e poi mai.

In Fast & Furious, diretto da Louis Leterrier, ritroveremo Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Brie Larson, Tyrese Gibson, Sung Kang, Cardi B e Ludacris. L’iconica Rita Moreno interpreterà la nonna di Toretto. Tra le altre novità, Brie Larson, Alan Ritchson e Daniela Melchior.

Mamoa ha altri tre film completati e in uscita, ovvero Slumberland, The Last Manhunt e Aquaman and the Lost Kingdom.

© Riproduzione Riservata