Fedez: “Da giovane ho sicuramente detto cose omofobe, ero ignorante poi ho cercato di migliorarmi” – VIDEO

Nelle 48 ore post concertone del primo maggio la Lega si è scagliata contro Fedez a testuggine, ma non per smentire e/o prendere le distanze dalle indecenti (e reali) dichiarazioni omotransfobiche passate dei propri esponenti lette dal rapper in diretta Rai. No, tutt’altro. Nelle ultime 48 ore i leghisti hanno trascorso il proprio tempo a scovare frasi apparentemente omotransfobiche dai testi di Fedez, per provare a ribaltare la situazione, dandogli così dell’ipocrita.

Sui social il rapper ha provato a spiegare alcuni discussi passaggi scritti in gioventù, con analisi del testo utili per far capire il loro senso, per poi piegarsi all’ovvio. Ad una dichiarazione tanto sincera quanto definitiva.

Il punto è un altro amici leghisti. Ora vi dirò una cosa che vi piacerà tantissimo. Ho peccato anche io, da giovane ho sicuramente detto cose omofobe. Non c’è mai stata nel quartiere dove sono cresciuto educazione in tal senso. Ma poi ho cercato di migliorarmi, ho sbagliato per cose dettate dall’ignoranza. Ho fatto un testo recentemente che è stato giudicato omotransfobico. Non era voluto, ho invitato una ragazza trans al mio podcast e ho imparato un sacco di cose. Perché non ho preclusioni, non voglio darmi preclusioni. Ma capite che dire “se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno”, da una persona che dovrebbe rappresentare il Paese e non da un rapper, è una cosa che ha un peso completamente diverso?

D’altronde solo gli stolti non cambiano idea ma soprattutto tutti, se solo lo volessimo realmente, abbiamo la possibilità di imparare, conoscere, ampliare i nostri orizzonti, anche perché nessuno nasce imparato e nessuno ha colpe, soprattutto, se è cresciuto in un ambiente poco inclusivo ed educato. Ma c’è sempre modo e tempo per recuperare.

Sul finire Fedez ha lanciato un ultimo appello ai parlamentari della Lega.