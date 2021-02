Ferzan Ozpetek annuncia l’imminente ritorno delle Fate Ignoranti, da aprile sul set

2 minuti di lettura

Finalmente ci siamo. Dopo 20 anni d’amore incondizionato, Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek torneranno a rivivere. Il regista ha annunciato su Instagram l’imminente via alle riprese, ad aprile, per un sequel cinematografico o la tanto attesa serie televisiva?

Molto più facile questa seconda ipotesi, a quasi due anni dall’ufficialità di una serie tv tratta dal celebre film del 2001, in grado di vincere 4 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro e 4 Ciak d’Oro. Nei titoli di coda, come dimenticarli, le immagini del World Pride romano, che si tenne l’anno prima, nel 2000. Si sa poco o niente di questo progetto, con Alessandro Saba, nel 2019 Vice President Entertainment di Fox Networks Group Italy, che annunciò alla stampa l’arrivo di “una serie TV sull’accoglienza, sulla comunanza umanistica, sull’amicizia. Vorremmo che tutti quelli che hanno amato il film potessero tornare sulla terrazza delle Fate Ignoranti”.

Passati quasi 3 anni, con la Fox acquistata dalla Disney e Ozpetek che nel frattempo si è dedicato al cinema (La Dea fortuna), al teatro (Mine Vaganti) e all’editoria (Come un Respiro), Le Fate Ignoranti sono pronte a tornare.

Un film epocale, per la comunità LGBT italiana, perché ruppe un muro, proiettandola nei cinema mainstream, da sala ‘per famiglie’, trattando tematiche come l’amore tra persone dello stesso sesso, l’AIDS, mostrando parte di un universo fino a quel momento quasi mai rappresentato. Uscito al cinema il 16 marzo del 2001, Le Fate Ignoranti divenne campione d’incassi con 6.6 milioni di euro, approdando poi nelle sale di mezzo mondo. Celebre la trama: Antonia e Massimo sono sposati, vivono in una splendida villa e sono una coppia felice. Un giorno Massimo muore in un incidente stradale. Antonia non riesce a riprendersi, fino a quando scopre che il marito aveva da sette anni una relazione extraconiugale. Sarà “La fata ignorante” a farle scoprire la verità…