Festa della Mamma: 5 storie per celebrarla – FOTO

4 minuti di lettura

La Festa della Mamma in Italia viene festeggiata il 9 maggio (seconda domenica del mese). La ricorrenza è abbastanza “recente”, essendo stata celebrata per la prima volta 65 anni fa.

Un po’ di storia sulla Festa della Mamma

La prima volta in cui si parlò di Festa della Mamma, in Italia, fu nel 1956. Fu la trovata commerciale del sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che volle festeggiare anche le mamme in occasione della Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia.

L’anno dopo, la stessa idea l’ebbe don Otello Migliosi, il parroco di Tordibetto di Assisi. Il 12 maggio 1957 fu il primo evento religioso per la figura della mamma.

Solo nel 1958 il senatore Zaccari (nonché sindaco di Bordighera) portò in Senato la proposta di istituire ufficialmente un giorno dedicato alla “mamma”, senza però ottenere l’approvazione.

Ma questi 3 eventi portarono alla nascita – prima localmente poi in tutto il territorio nazionale – della Festa della Mamma, oggi celebrata in tutto il mondo.

Festeggiamo tutte le mamme, anche quelle lesbiche

Sono tantissime le coppie lesbiche che hanno deciso di avere un bambino. Per la Festa della Mamma, ne abbiamo scelte cinque.

Le mamme lesbiche social con i loro bambini

Le mamme Christina e Katie



Christina ha donato l’ovulo, che dopo fecondato è stato inserito nell’utero di Katie, in modo da poter essere fisicamente entrambe parte del processo. Ora, sono due bellissime mamme di due bambine, e insieme formando una famiglia meravigliosa.

Sulla maternità, hanno detto: “Ci ha mostrato cosa è veramente importante e su cosa concentrarci nella vita. Non sprechiamo il nostro tempo a preoccuparci di cose che non influenzano positivamente la nostra famiglia“.

Per altre foto su questa fantastica famiglia: babybaileymamadrama

La famiglia di Saci e Jessica



La vita di Saci e Jessica è cambiata completamente quando hanno deciso di voler provare ad avere un figlio. Con l’aiuto di un donatore conosciuto, hanno avuto il piccolo Jai nel novembre del 2016. E hanno fatto una scelta: quando sarà il momento, il bambino potrà decidere di conoscere il suo padre biologico, per questo hanno preferito sapere chi fosse.

Cosa significa essere due mamme lesbiche per Saci e Jessica: “Essere mamme ci ha insegnato a rallentare e ad essere pazienti, a ballare un po’ di più, e anche quanto sia importante la famiglia per noi. Ai nostri fratelli, ai genitori e persino ai nonni, Jai ha portato una tale luce alla nostra famiglia e non possiamo che essere così grate per il nostro amico!”

Delle dolci immagini da guardare per la Festa della Mamma: raisingjaisolomon

Una famiglia allargata



Angel e Leah, dopo 10 anni di convivenza, hanno deciso di sposarsi. A 7 anni dal matrimonio, hanno deciso di voler un bambino. Ma non pensavano fosse così complesso. Hanno preso la strada dell’affido, poi l’adozione, infine hanno optato per la fecondazione in vitro. Cercavano un donatore di origini cinesi, ma nessuno rispondeva ai loro canoni. Alla fine, è arrivato: il fratello di Angel si è offerto di essere il donatore.

La fecondazione ha richiesto 10 tentativi prima di essere sicuri, e lo sforzo è valso la pena. Angel e Leah ora sono mamme di due gemelli.

Parlando della sensazione di sentirsi mamme di due piccole creature, hanno raccontato: “Ci piace dare loro l’opportunità di esplorare nuovi posti attraverso i viaggi, e non c’è niente di meglio che guardare i loro occhi illuminarsi quando sperimentano qualcosa di nuovo per la prima volta!”

Ecco tutte le foto di questa famiglia arcobaleno: wander7wonders

Que e Jamilla



Quando Que incontrò Jamilla, sapeva quale sarebbe stato il loro futuro: formare una famiglia insieme. Sapevano che non sarebbe stato facile, ma oggi sono le mamme di due bambini.

Due figli che insegnano qualcosa ogni giorno: “Mi insegnano ogni giorno a ridere! Finché siamo sani e felici, tutto il resto si risolverà da solo. Sono così felici e amano il divertimento. Speriamo che mantengano sempre il loro umorismo“.

La dolcezza di Jamila e Que: jamillaandque

I 3 gemelli (+1) di Candice e Cynthia



Candice e Cynthia sono le mamme di tre gemelli. Mentre Candice aveva già una figlia adolescente, frutto di un precedente matrimonio, Cynthia non aveva mai provato l’esperienza di sentire un bambino crescere dentro di lei. Di comune accordo hanno allora iniziato le pratiche, e nel giro di pochi mesi, è rimasta incinta al primo tentativo. Di ben 3 gemelli.

E danno un consiglio a tutte le mamme: “A volte devi prendere le cose un giorno alla volta e i tuoi figli ti sorprenderanno sempre – nel bene e nel male – quindi sii preparato“.

Per conoscere tutto su questa famiglia: tripletheshenanigans