Al figlio la pensione di reversibilità del papà deceduto: sentenza storica a Milano

Da ormai sei anni, Corrado e Luca vivono da soli, ricordando Giulio. Quest’ultimo era il marito di Corrado e padre di Luca. Corrado è il padre biologico di Luca (avuto tramite inseminazione artificiale dal seme di Corrado), che ora ha 10 anni. Giulio era quello conosciuto come “padre intenzionale”. I protagonisti di questa storia sono finiti in tribunale non per essere riconosciuti come famiglia arcobaleno, come spesso accade. Ma perché l’INPS non intendeva indirizzare la pensione di reversibilità Giulio al figlio Luca, come erede diretto.

Morto nel 2015, Corrado e Giulio non si sono sposati in Italia, e Giulio non aveva potuto riconoscere il figlio. Ma la sentenza numero 803 del 2020 della Corte d’Appello di Milano ha confermato che a Corrado e Luca spetta la pensione di reversibilità di Giulio. L’INPS, dunque, dovrà pagare.

Come riporta Repubblica, questa è una sentenza storica. Infatti, agli occhi della legge Giulio non era il padre del bambino. Nonostante ciò, era innegabile che i 3 fossero una famiglia, prima che un infarto portasse via l’imprenditore, quando il piccolo aveva solo cinque anni.

La vicenda sulla pensione di reversibilità Luca, Corrado e Giulio

A seguire la causa, l’avvocato Alexander Schuster:

Luca nasce negli Stati Uniti nel 2010 da una madre surrogata e dall’amore di Corrado e Giulio, che si sposano sempre negli States nel 2013. Vivono vicino a Milano. Giulio muore a causa di un infarto fulminante nel 2015, senza aver potuto ancora riconoscere in Italia il piccolo Luca. Con un lungo lavoro burocratico e giuridico, grazie anche all’intelligenza di una funzionaria di anagrafe, nel 2017 siamo riusciti a far trascrivere, post mortem, il certificato di matrimonio americano di Giulio e Corrado. E il certificato di nascita di Luca che negli States risultava con due papà.

Infatti, anche se i due uomini non erano uniti civilmente in Italia, il matrimonio contratto in America era comunque valido e certificava che Luca avesse due papà.

Si parla di sentenza storica perché è la prima volta che la pensione di reversibilità passa al figlio non biologico. In altri casi, la pensione di reversibilità è andata al coniuge, che viene definito “sopravvissuto” (come accade tra coppie etero). L’avvocato continua:

È una sentenza storica in una situazione che mette il diritto spalle al muro di fronte ad un dramma. La Corte di appello di Milano fa giustizia e condanna l’Inps a riconoscere a questa famiglia gli stessi diritti che riconosce ad ogni altra famiglia. Le famiglie arcobaleno non vivono solo la gioia e le emozioni della genitorialità. Esse vivono anche dolorosi conflitti di coppia. Esse vivono i drammi di una morte inattesa e prematura.

La norma che sta dietro il diritto di un figlio in caso di separazione o di morte è lunga e complessa, e oggetto di discussione da parte della Corte Costituzionale, che proprio in questi giorni dovrà pronunciarsi a riguardo.