I film di Minerba e Mai gratis in streaming su Streeen

In occasione del mese del Pride, funestato da molte cancellazioni di eventi a causa della pandemia di Covid-19, il portale Streeen (www.streeen.org) specializzato in cinema indipendente e d’autore propone una rassegna di video degli anni Ottanta firmati dalla coppia di pionieri del cinema lgbt Giovanni Minerba e Ottavio Mai, fondatori del cinefestival gay Da Sodoma a Hollywood ora denominato Lovers Film Festival. I lavori saranno visibili tutti i venerdì a partire da oggi: si inizia con Dalla vita di Piero (1982, 60’) e Messaggio (1983, 17’) mentre venerdì prossimo si potranno vedere La staticità di un corpo (1988, 8’), Io non sono come te (1984, 25’) e Da Sodoma a Hollywood – Il Festival del vizio (1989, 35’). Si conclude la programmazione venerdì 26 giugno con Più vivo di così non sarò mai (1985, 13’) e Partners (1990, 60’).

La rassegna è organizzata in collaborazione con Cooordinamento Torino Pride, Circolo Maurice, Associazione Sunderam, Trans Freedom March, e Divine Queer Film Festival.

“Non è per niente facile precorrere i tempi – ha sottolineato Ivan Cotroneo – Tanto per cominciare perché precorrere i tempi significa non avere modelli, seguire l’istinto, rispondere alle urgenze che senti (da solo o come parte di una minoranza), urgenze che intorno trovano solo sguardi vacui e risposte biascicate, quando non – parola veramente terribile – prudenza. Non deve essere stato facile per Ottavio Mai e insieme a lui per Giovanni Minerba precorrere i tempi nel modo in cui lo hanno fatto. Con coraggio e senza prudenza”.