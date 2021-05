Francesco Venditti: “Mia figlia Alice si è innamorata di una sua amica, è parte della famiglia”

2 minuti di lettura

Francesco Venditti si racconta a Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1. L’attore e doppiatore, figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo, ha ripercorso la sua storia professionale e privata, fra traguardi raggiunti ed obiettivi futuri. Durante l’intervista, Francesco Venditti ha parlato delle due più grandi storie d’amore della sua vita, quella con l’ex Alexandra La Capria e con l’attuale compagna Cristina Congiunti. Da entrambi i matrimoni sono nati due figli, tra cui Alice, la maggiore, anche lei amante della recitazione.

Ai microfoni della trasmissione, Francesco Venditti ha parlato anche della relazione che Alice ha intrapreso ormai da qualche anno con una ragazza, Serena, precedentemente sua amica. Dopo essere stata fidanzata quattro anni con un uomo, l’attrice ha iniziato a nutrire un forte sentimento per la futura fidanzata, tale da spingerla ad interrompere la storia in corso per intraprendere un nuovo viaggio:

Lei era fidanzata con un ragazzo da quattro anni e io e Cristina avevamo capito che si stava innamorando di una sua amica. Dopo qualche mese lei ci ha detto quello che provava, ma per noi non è stata affatto una sorpresa e oggi Serena, la sua compagna è parte della nostra famiglia. Credo che ormai l’amore sia amore.

Alice Venditti e l’amore per Serena: “Con lei voglio condividere un progetto di vita”

Un’ampiezza di vedute ancora troppo rara da parte di papà Francesco Venditti, orgoglioso di aver insegnato ai propri figli di non reprimere mai il proprio essere. Sulla stessa linea d’onda la madre Simona Izzo, che in un’intervista del 2018 per il settimanale Gente in cui presentò al pubblico la nipote Alice – che qualcuno avrà recentemente visto nella fiction di Canale 5 Svegliati Amore Mio, diretta dalla nonna – rivelò:

Quando vedo Alice e Serena insieme mi dico: abbiamo cresciuto figli e nipoti nel nome della libertà. Beati loro che possono amare chi vogliono.

A proposito della sua storia d’amore, nella stessa intervista Alice Venditti invece dichiarò: