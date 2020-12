Frédéric Chopin era gay, ma in Polonia la notizia non è stata presa bene

Solo poche settimane fa il giornalista e musicista Moritz Weber aveva reso noto quanto scoperto: Frédéric Chopin era omosessuale. Le prove erano diverse lettere che il compositore di origine polacche aveva scritto a quello che è stato identificato come il suo compagno. Per decenni, il suo orientamento sessuale è stato nascosto.

Ma la notizia, diffusa attraverso un’inchiesta radiofonica intitolata “Gli uomini di Chopin“, non è piaciuta alla Polonia, Paese di origine dell’artista. Dopotutto, come può un grande Paese come la Polonia, da anni ostentatamente omofobo, rivendicare un personaggio di tale importanza come omosessuale?

Le lettere di Frédéric Chopin al suo amato e la rabbia della Polonia

Nelle lettere, Frédéric Chopin parla direttamente del suo amore per un uomo, le parole utilizzare sono inequivocabili. Ma “a difesa” dell’artista, ecco che arrivano gli omofobi, pronti a eliminare questa (secondo loro) macchia dal nome di Chopin. In effetti, la Polonia ha sempre dato importanza a Frédéric Chopin, come orgoglio per l’intero Paese. Naturalmente, fino a quando era etero.