Frida Kahlo, arriva il documentario evento sull’icona queer del XX° secolo

2 minuti di lettura

Appuntamento evento al cinema il prossimo 22, 23 e 24 novembre con “Frida Kahlo” della regista Ali Ray, docufilm definitivo sulla vita e sulla produzione artistica della celebre artista messicana, autentica icona mondiale, realizzato interamente nella famosa Casa Azul (Casa Blu) a Coyoacán, sobborgo di Città del Messico. Creato in collaborazione con esperti di fama mondiale che conoscevano personalmente Frida Kahlo, insieme a coloro che hanno studiato e curato il suo lavoro, il film mostra un insieme di interviste, commenti e una dettagliata esplorazione della sua arte: un vero e proprio tesoro di colori e un’esplosione di vivacità.

Chi era esattamente Frida Kahlo? Tutti la conoscono, ma chi era davvero la donna dietro i colori brillanti, le grandi sopracciglia e le corone di fiori? Un viaggio attraverso la vita di un’autentica icona mondiale, alla scoperta della sua arte e della verità dietro la sua vita, spesso turbolenta. Il docufilm offre un accesso privilegiato, personale e intimo alle sue opere e mette in evidenza la fonte della sua febbrile creatività, la sua resilienza e la sua ineguagliabile passione per la vita, la politica, gli uomini e le donne.

Nata il 6 luglio 1907, Frida è stata icona femminista e lesbo, ispirando intere generazioni di donne bisessuali, artiste, studentesse e attiviste LGBT. Sposata con il celebre pittore messicano Diego Rivera, Kahlo era apertamente bisessuale. Celebre la storia d’amore con Georgia O’Keeffe, pittrice americana, senza dimenticare le attrici Dolores del Rio, Paulette Goddard e Maria Felix.

“Dirigere questo film ha cambiato totalmente la mia visione di Frida Kahlo come artista“, ha confessato la regista Ali Ray. “Prima non le avevo prestato molta attenzione, sentendomi un po’ scoraggiata dall’onnipresenza della sua immagine come icona sulle copertine di cuscini e magliette. Ora, avendo studiato le sue opere più da vicino e comprendendo il loro contesto di tempo e luogo, ne sono completamente affascinata. Avere accesso alle sue lettere personali è stata una parte fondamentale della realizzazione del film e nella mia comprensione del suo lavoro. Mi ha permesso di vedere come la fragilità e le insicurezze rivelate nelle sue lettere siano state elaborate attraverso l’atto della pittura. Le sue tele meticolosamente dipinte erano il suo modo di interpretare il mondo, la sua politica, le sue passioni ed emozioni, trasformandole in immagini di forza, sfida e comprensione“.

Questo documentario dà il via ad Art Icons, serie di film documentari sulle icone indiscusse del mondo dell’arte che arriveranno nei cinema d’Italia con Adler Entertainment. Tre film evento che vedranno protagoniste altrettante personalità illustri del panorama artistico: tre autentiche icone pop del mondo dell’arte che hanno fatto la Storia, amate e conosciute in tutto il mondo. La prima, per l’appunto, è Frida Kahlo, 20 anni fa interpretata da Salma Hayek nel biopic diretto da Julie Taymor, vincitore di due premi Oscar e un Golden Globe.

Foto cover: The Two Fridas, 1939, Frida Kahlo, Museo de Arte Moderno, Photo © Bridgeman Images