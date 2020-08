Gael Garcia Bernal sarà il wrestler gay “Cassandro, the Exotico!” nel biopic ufficiale

A due anni dall’acclamato documentario di Marie Losie, il leggendario Cassandro, celebre wrestler omosessuale di El Paso, in Texas, diverrà biopic cinematografico, con Gael Garcia Bernal nei suoi abiti.

Figura cult della lucha libre, Cassandro è famoso per i suoi talenti sportivi ed anche come exótico, categoria di lottatori che combattono travestiti. Malgrado le difficoltà incontrate nella sua carriera, tra tentativi di suicidio e tossicodipendenza, ha ottenuto riconoscimenti grazie ai suoi successi e si è affermato come uno dei personaggi queer più importanti del wrestling, trasformando il ring in una metafora della lotta per affermare il diritto di assumere la propria identità. Nel doc del 2018, presentato al Mix di Milano, al Torino Film Festival e al Sicilia Queer Film Festival, la regista Marie Losier aveva seguito Cassandro nella sua vita quotidiana, tra incontri di wrestling e periodi di risposo, filmando con una grande tenerezza il corpo dello sportivo coperto di cicatrici, che racconta una storia di lotta e di sofferenza, ma anche di vittoria.

Saúl Armendáriz, vero nome di “Cassandro”, divenne il primo lottatore “exotico” a conquistare la cintura di campione della Universal Wrestling Association (UWA), iniziando la propria carriera nel wrestling a 15 anni. Via alle riprese nel mese di novembre, con il dibattito sui ‘ruoli’ cinematografici tornato in auge. Perché affidare ancora una volta ad un attore eterosessuale il ruolo di un’icona queer?