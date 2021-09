Gay Times, dopo quasi 50 anni è addio all’edizione cartacea

< 1 minuto di lettura

Gay Times, ovvero la rivista cartacea LGBT più longeva al mondo, ha annunciato il suo addio alla stampa dopo quasi 50 anni. La rivista inglese nasce nel lontano 1975. In quegli anni è stata risorsa vitale per le persone LGBT+ del Regno Unito, nel pieno della disinformazione, della discriminazione, della violenta retorica. Nel corso dei decenni centinaia di icone queer hanno ottenuto la copertina, tra cui David Bowie, Elton John e George Michael.

La rivista è stata stampata ogni mese dal suo lancio fino al 2020, quando è passata alla pubblicazione trimestrale, ma da adesso in poi sarà unicamente digitale. Questo perché solo il due per cento dei suoi lettori acquista la rivista cartacea. “Siamo incredibilmente entusiasti dei cambiamenti in arrivo“, ha detto il direttore editoriale Lewis Corner a PinkNews. “È sempre triste smettere di fare qualcosa dopo così tanto tempo, specialmente quando si tratta di un prodotto come il nostro“, ha aggiunto la redazione in una dichiarazione pubblica. “Sappiamo che continuare a spingere Gay Times in nuove aree e su nuovi livelli garantirà il meglio per una nuova generazione“.

“Qualsiasi produzione di riviste cartacee richiede risorse naturali significative, quindi questo è stato uno dei fattori principali nella decisione“, ha precisato l’editore, che ha così guardato all’impatto ambientale in relazione alla decisione presa. La pubblicazione digitale della rivista Gay Times proseguirà, e non più a cadenza trimestrale bensì mensile. Dodici mesi l’anno.