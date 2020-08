“Ho voglia di ballare con te”. Recita così il jingle di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1, pronto a riaccendere i motori il prossimo 12 settembre. E chissà quanti da casa canticchieranno quelle parole pensando a Gilles Rocca, tra i concorrenti della prossima edizione del programma, insieme a Costantino della Gherardesca e Vittoria Schisano.

37enne di Roma, un passato da calciatore e un presente da modello e attore, Gilles Rocca ha destato però l’attenzione del pubblico per aver inconsapevolmente partecipato alla lite tv dell’anno. Quale? Quella fra Bugo e Morgan. Gilles è stato infatti inquadrato dalle telecamere di Sanremo durante lo scontro sul palco dell’Ariston, catturando in pochi secondi gli sguardi dei telespettatori. Dietro le quinte a lavorare come fonico per il padre, Gilles Rocca è riuscito così a guadagnarsi quella finestra necessaria per approdare sul piccolo schermo da protagonista. Talent scout? Milly Carlucci, proverbialmente dall’occhio lungo. Lunghissimo.

Dai tratti tipicamente mediterranei, Gilles si è fatto notare di certo per il suo aspetto fisico e il suo bellissimo video, ma vanta un curriculum piuttosto ricco. Recita infatti da quindici anni in televisione (Distretto di Polizia, Rimbocchiamoci le maniche, I Cesaroni e Don Matteo sono solo alcune delle serie a cui ha partecipato con piccoli ruoli), mentre da dieci lavora anche come regista. Nel 2019 si è anche aggiudicato il Premio Troisi per il miglior cortometraggio.

Ecco alcuni dei suoi scatti più sexy sul suo ricco profilo Instagram!