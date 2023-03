0:00 Ascolta l'articolo

Noto al grande pubblico come tiktoker e content creator di fama internazionale, il bellissimo modello di origini italiane Giorgio Ramondetta nelle ultime ore è diventato virale su Twitter per uno scatto della fotografa Sasha Olsen in cui appare completamente nudo, con una collana di perle che gli incornicia il volto, e mostra ogni parte di sé senza alcun timore.

Neanche a dirlo, la reazione dei social è stata immediata tanto che l’immagine – che potete vedere di seguito nella sua versione censurata – ha fatto il giro del web alimentando i sogni erotici degli uomini e delle donne di tutto il mondo che hanno potuto ammirare ancora una volta il fisico statuario di Giorgio, levigato alla perfezione – come si può evincere dalle linee del suo corpo – grazie a lunghe sedute di attività sportiva.

Uno scatto che, come dicevamo, lascia ben poco spazio all’immaginazione ma che allo stesso tempo non ha l’intento di celebrare il corpo maschile fine a se stesso bensì un’arte che in Italia è ancora troppo trascurata: il nudo artistico.

Insieme a lui, infatti, nel numero cinque del Yummy Magazine, rivista che sin dalla sua nascita promuove per l’appunto il nudo artistico maschile come arte, compaiono altri 32 giovani ragazzi provenienti da tutto il mondo che come il protagonista del gossip del momento hanno deciso di lasciarsi alle spalle ogni freno inibitore e posare nudi di fronte alla fotocamera. Lo spettacolo è senza dubbio garantito!

Torniamo ora, però, a Giorgio Ramondetta e al suddetto scatto hot: ad onor di cronaca, infatti, dobbiamo precisare che non si tratta del primo servizio fotografico senza veli realizzato dal modello perché egli già nel 2021 aveva avuto modo di posare completamente nudo per il fotografo – anch’esso orgoglio italiano – Giampaolo Sgura sempre per Yummy Magazine.

Scatti che anche in quel caso fecero parecchio scalpore perché lo vedevano posare mentre era intento ad accendere una torcia in mutande, a dare dimostrazione della sua forza fisica in una piscina o a posare in intimo davanti all’obiettivo dei fotografi (solo per citare alcuni esempi!).

Ma cosa sappiamo del giovane modello? Giorgio, stando a quanto è possibile estrapolare dai suoi profili social, ha una forte passione per gli sport: dalle arrampicate al surf, dalla piscina allo sci, non c’è giorno in cui egli non dedichi del tempo a sé stesso e alla sua forma fisica, sperimentando quotidianamente nuove discipline.

Inoltre Ramondetta può sicuramente essere definito un ragazzo con la testa sulle spalle: egli, infatti, parallelamente alla sua carriera da modello ha deciso di portare avanti gli studi e per questo motivo ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Portogallo dove frequenta la facoltà di odontoiatria presso l’Universidade Fernando Pessoa.

Per quanto riguarda la famiglia e la sua vita sentimentale, invece, non si sa praticamente nulla.

Insomma, in un Italia che ancora oggi sembra essere troppo indietro anche nei confronti all’arte fotografica, Giorgio può dunque ritenersi soddisfatto per l’ottimo lavoro svolto e per gli scatti da urlo che si è saputo regalare e di cui le persone di tutto il mondo ora potranno godere, che sia attraverso i suoi profili social oppure tramite le pagine del magazine cartaceo che le ospita.

Un plauso va fatto anche a Sasha Olsen e Giampaolo Sgura – classe 1974, architetto originario di Fasano che ha iniziato la sua carriera come fotografo di moda sul finire degli anni ’90, poco più che ventenne, e che ora può vantarsi di aver lavorato per alcuni dei più blasonati brand del fashion e del lusso di tutto il mondo – che sono riusciti a raccontare alla perfezione l’affascinante Giorgio attraverso il suo corpo.

