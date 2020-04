Marcello Cesena di Sensualità a Corte ha sposato Alessandro Iovine, la foto social

63enne comico, attore, regista, sceneggiatore e imitatore italiano, nonché celebre autore e protagonista negli abiti di Jean-Claude di Sensualità a Corte, Marcello Cesena si è unito civilmente all’amato Alessandro Iovine, come rivelato sui social.

“In una Roma deserta, indossando mascherine e guanti (le abbiamo tolte giusto per sta foto) ci siamo sposati! Perché non volevamo ricordare questi giorni solo per la Pandemia ma anche per qualcosa di bello“, ha scritto Marcello su Instagram, ricevendo centinaia di commenti e like. “Mai avrei pensato di sposarmi in vita mia e soprattutto mai avrei creduto di farlo durante una pandemia“, ha continuato Alessandro sul suo profilo. “La bellezza della vita sta proprio nella sua imprevedibilità e nel fatto che alla fine l’amore trionfa su tutto“.

Cesena ha iniziato a fare teatro nel 1980, con un esordio cinematografico nel 1983, grazie al film Una gita scolastica. Con il mitico Avanzi, nei primi anni ’90, inizia la sua lunga carriera televisiva da comico, che lo vedrà esplodere negli anni ‘2000 con la Gialappa’s Band e i vari Mai dire. Nella sua lunga e variegata carriera anche tre film da regista, ovvero Peggio di così si muore nel 1995, Mari del sud nel 2001 e Il cosmo sul comò nel 2008.