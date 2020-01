Il coming out di Rodrigo Alves: ‘Ora sono una donna trans affascinante e femminile’

Amante della chirurgia plastica? Assolutamente no. Rodrigo Alves, personaggio pittoresco conosciuto per essere stato soprannominato il Ken Umano, ora esce allo scoperto. In una lunga intervista che ha rilasciato al Mirror, afferma con estrema felicità di essere una bellissima donna transessuale. E come si nota da tutte le foto che Rodrigo Alves ha pubblicato di recente sul suo profilo instagram, la trasformazione non è iniziata di recente, ma è una svolta che ha intrapreso da diverso tempo. Da oggi si fa chiamare Roddy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) in data: 4 Gen 2020 alle ore 3:39 PST

Tutti mi hanno conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come una Barbie. È bellissimo uscire allo scoperto e affermare al mondo intero che sono una ragazza. Questa è la vera me. Mi sento affascinate e femminile. Per molto tempo ho cercato di vivere come un uomo: avevo i muscoli, gli addominali e tutto il resto. Non mi sentivo però a mio agio, non ero me stessa. A porte chiuse da tempo vivevo la mia vera natura, da poco ho deciso di mostrare a tutti chi sono veramente. Presto mi farò rimuovere i genitali e quello sarà il passo finale. Il mio non è un capriccio, adesso sono solo più consapevole. Mi è stato diagnosticato un disturbo dismorfico di genere e mi è stata offerta la possibilità di iniziare le cure per la transizione.

Celebre anche qui in Italia per essere stata ospitata da Barbara d’Urso, diverse volte, nel salotto quotidiano di Canale 5, Rodrigo Alves in arte Roddy, ha partecipato anche all’edizione numero 15 del Grande Fratello in qualità di guest star. Star dei social, ha avuto diversi problemi con la giustizia. È stata arrestata a Berlino nel 2018 perché si era rifiutata di mostrare il passaporto. Classe 1983, ha origini brasiliane e inglesi.