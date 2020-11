“Questo grande amore che c’era stato promesso, dov’è?”, la risposta di Immanuel Casto

“Tutto è social/app/virtuale, per di più quando capita l’occasione di conoscere una ragazza, trovo che non si riesca mai a raggiungere una vera profondità. Magari pretendo troppo dai tempi.” – Nicola

“Mi sono reso conto del fatto che non sono amato da nessuno. Non è la solitudine che mi fa soffrire, ma la mancanza di amore.” – Emanuele

Un lungo video di 9 minuti per rispondere a quesiti che si assomigliano, e che puntualmente puntano all’amore, alla fatica nel trovare la persona giusta. Che voi siate eteosessuali o omosessuali, la difficoltà è sempre la stessa. Immanuel Casto si è concesso una risposta unica a vostre lettere con un tema comune, snocciolando componenti essenziali per un rapporto sano e potenzialmente duraturo. L’attrazione fisica e sessuale, l’intesa intellettuale, l’impegno, il tempismo, tra orbiting e ghosting come sconfortanti cause esterne.

Nel caso in cui vogliate scrivere al Casto Divo, compilate il form a seguire.