Grande Fratello, la 18esima edizione si farà e riparte da Alfonso Signorini. L’annuncio video

2 min. di lettura

Nessuno stop forzato per lasciar spazio al ritorno de La Talpa ma soprattutto nessun cambio di conduzione.

A settembre il Grande Fratello ripartirà con la sua 18esima edizione e con Alfonso Signorini ancora una volta deus ex machina. A darne notizia proprio Signorini, via Instagram, con il via ai casting.

“Lo so sono imbranato ma ho cancellato tutti i messaggi che mi avete mandato, quelli che mi avete mandato da questa mattina fino a a un’ora fa!”, ha scritto l’ex direttore di Chi, arrivato alla sua sesta conduzione consecutiva considerando anche i 4 GF Vip precedenti. “Mi avrete scritto in 3/4000 persone. Lo so sono un boomer. Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così…. Vi aspetto e …buona fortuna a tutti!!!”.

Il nuovo Gf sarà quindi ancora una volta ‘misto’, tra pseudo vip e personaggi comuni come accaduto con la stagione numero 17, vinta da Perla Vatiero dopo 197 giorni di programma. Un’edizione come al solito molto chiacchierata e criticata, con Cesara Buonamici unica opinionista e ben 47 prime serate spalmate da settembre a marzo, con una media Auditel di 2.440.000 telespettatori pari al 18,59% di share. In termini di telespettatori è stata l’edizione meno vista nella storia del Grande Fratello e del Grande Fratello VIP, eppure Mediaset non molla la sua Casa di Cinecittà, perché in grado di garantirle per quasi 8 mesi due prime time ‘sicuri’ a settimana, con costi diluiti nel tempo grazie anche ai mille inserti promozionali e al boom pubblicitario da dividere tra MediasetPlay, la diretta di Mediaset Extra e le strisce quotidiane di Canale5 e Italia1.

Con l’Isola dei Famosi firmata Vladimir Luxuria ancora in onda, e sempre più boccheggiante sul piano degli ascolti, con l’ultima puntata di lunedì che è stata la meno vista della storia del programma, Canale 5 guarda già a settembre con il GF made in Alfonso Signorini, mentre per quanto riguarda La Talpa sarà rivoluzione.

Giuseppe Candela di Dagospia scrive che dopo 15 anni d’assenza il reality game tornerà finalmente in onda ma in abiti diversi, perché senza studio e senza diretta. “Conduttrice” Ilary Blasi (alla Filippo Bisciglia di Temptation Island, probabilmente), con il programma che sarà totalmente girato in esterna con massima attenzione nei confronti del montaggio. Anche qui, come accade con Gf e Isola, ai vip si affiancheranno volti sconosciuti, con una location low cost che dovrebbe essere made in Italy e non più esotica.

