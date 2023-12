3 min. di lettura

Vittorio Menozzi e Federico Massaro sono sempre più vicini.

Tra confidenze e momenti più ironici, infatti, i due gieffini condividono parecchio tempo insieme al Grande Fratello tanto da aver convinto sia alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia sia molti telespettatori che la loro amicizia “speciale” possa presto trasformarsi in qualcosa di più. Così le loro continue attenzioni l’uno per l’altro non possono che alimentare questo chiacchiericcio.

Nelle ultime ore, infatti, li abbiamo visti abbracciarsi, scambiarsi gesti d’affetto, darsi anche qualche pacca sul sedere. Tutti segni d’amicizia ma che, come sappiamo, bastano a far sognare il mondo dei social che da anni spera possa formarsi una coppia gay all’interno del reality show di Canale 5. E i #Vittorico sono una conseguenza di questo grande sogno ad occhi aperti.

D’altronde, però, sin dal suo ingresso nel loft del Grande Fratello (avvenuto il 3 dicembre scorso, ndr.) il modello Federico Massaro ha scelto Vittorio come suo fedele compagno di questo lungo viaggio, che dal canto suo nelle ultime ore gli ha dedicato parole importanti:

“Che bello che sei arrivato mamma mia. Sei un pezzo di casa per me. Sembra poco forse, ma per me sei importante fra. Se stavo male qui dentro prima del tuo arrivo? Il fatto è che io sono un’anima molto libera, mi piace viaggiare, fare tante cose e a me la routine non mi fa stare bene. Adesso sto meglio […] Cioè ti vedo simile a me, abbiamo appena scalfito la superficie“.

Vittorio Menozzi e Federico Massaro: la pacca sul lato B

Nelle ultime ore, però, la loro broromance ci ha regalato un siparietto simpatico e divertente che di certo non è passato inosservato al popolo del web e soprattutto ai #Vittorico. Mentre Vittorio, rigorosamente a petto nudo, si trovava in giardino poggiato con i gomiti probabilmente su un davanzale, è arrivato Federico che a favor di telecamere gli ha dato una pacca sul lato B per poi scoppiare a ridere.

Un gesto goliardico che, però, ha riacceso immediatamente il gossip attorno alla possibile amicizia “speciale” tra Vittorio e Federico che dal canto loro stanno contribuendo ad alimentarlo. Poco prima della puntata del 23 dicembre, infatti, il modello ha aiutato l’amico ingegnere a farsi la barba, regalandoci una scena unica e degna delle migliori commedie romantiche LGBTQI+.

Insomma, al momento non sappiamo come si evolverà la loro relazione. Ciò che è certo è che è bello vedere un feeling così speciale tra due uomini in diretta tutti i giorni all’interno della Casa del Grande Fratello. Si tratta di quella nuova mascolinità per la quale noi di Gay.it facciamo il tifo! E di conseguenza non possiamo che fare il tifo per Vittorio e Federico, qualsiasi cosa vogliano diventare!

Vittorio Menozzi e Federico Massaro: i momenti più belli

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.