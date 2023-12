Grande Fratello, Vittorio Menozzi e Federico Massaro sempre più vicini: è nata una nuova ship

3 min. di lettura

La Casa del Grande Fratello è pronta ad ospitare una nuova coppia.

Per la prima volta dall’inizio di questa edizione, non ci ritroviamo a parlare del triangolo amoroso che vede protagonisti Greta, Mirko e Perla e nemmeno dell’amicizia speciale tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, piuttosto della nuova ship – molto più interessante delle altre – che vede come protagonisti l’ingegnere Vittorio Menozzi e il modello di Dolce & Gabbana Federico Massaro.

I due ragazzi, infatti, già ribattezzati dal popolo dei social i #Vittorico, nonostante si siano incontrati per la prima volta nella puntata andata in onda il 3 dicembre 2023, nelle ultime ore hanno già dimostrato di avere una sintonia particolare tra loro. Un’amicizia speciale che sta facendo sognare tutti i telespettatori del reality show di Canale 5 che ipotizzano la prima storia gay dell’edizione, con loro due protagonisti.

D’altronde, sin dall’inizio di questo Grande Fratello in molti hanno ipotizzato fuori e dentro la Casa – nonostante lui si sia sempre dichiarato apertamente etero – che Vittorio potesse essere interessato non solo alle donne ma anche agli uomini.

Ad alimentare questo chiacchiericcio hanno contribuito anche alcune “battute” omofobe ad opera di Mirko Brunetti e Marco Maddaloni e delle illazioni da parte dell’attrice Beatrice Luzzi che hanno portato persino il pubblico di Canale 5 a porsi domande sull’orientamento sessuale dell’ingegnere, come fosse qualcosa su cui dibattere.

Grande Fratello, Vittorio Menozzi e Federico Massaro: l’episodio in sauna

Al di là del fatto che ognunə deve essere liberə di amare chi preferisce, e di raccontare della propria sessualità come più lo aggrada, ciò che è certo è l’effettivo feeling che sembra legare Vittorio Menozzi e Federico Massaro. Da quando il secondo ha varcato la porta rossa, infatti, i due non si sono più separati e hanno iniziato a condividere diversi momenti insieme.

Tra i più esilaranti c’è sicuramente un incidente hot che ha visto come protagonista proprio Vittorio. Mentre i due si trovavano in sauna insieme a Greta, infatti, Federico si è rivolto all’amico lasciando tutti di stucco: “Devi stare attentissimo, copri le castagne“. “Ma stai scherzando?“, ha replicato Vittorio prima di scoppiare in una risata corale durante la quale tutti e tre si sono ripromessi di non rivelare in casa la ‘scandalosa’ fuoriuscita.

In questi primi giorni di permanenza nella Casa, Federico si è reso protagonista anche di un altro siparietto. Durante il gioco della bottiglia, infatti, il modello di Seul ha dovuto rispondere con sincerità alla domanda se avesse mai baciato un uomo posta dagli altri inquilini: “Ho dovuto baciare un mio amico; aveva dei bellissimi occhi azzurri. Io sentivo la barbetta e mi dicevo ‘concentrati sugli occhi’. Quella è stata l’unica volta che ho baciato un ragazzo“. E poi ha aggiunto, rivolgendosi a Vittorio: “La mia donna ideale deve farmi ridere e farmi stare bene“.

Grande Fratello, Vittorio Menozzi e Federico Massaro: amicizia speciale?

Nelle ultime ore, ad alimentare questa bromance ci ha pensato anche il creator Gian Maria Sainato che facendo riferimento alla nuova amicizia speciale nata all’interno della Casa ha scritto su X: “Mai desiderato così tanto di entrare nella Casa del Grande Fratello come ora, sapete il perché. C’è una situazione particolarmente interessante all’interno e di cui ne saprei pure di più. […] Io vado pure aggratis”.

Come se non bastasse, anche la concorrente Anita si è lasciata andare sull’argomento, prima parlandone con Sara Ricci “Comunque non so se l’avete visto, ma Vittorio è proprio rinato da quando in casa è arrivato Federico“ e poi con Fiordaliso: “Io tra loro vedo solo questo. [si copre con le coperte] Lui ha detto di no? Vabbè ho capito, ma io ho la mia opinione e quella resta. Diciamo che siamo in un mondo fluido. Se mi entra una bella ragazza, non sai mai nella vita che può succedere. Vedi loro due che carini. E poi come se non bastasse sembrano fratelli. Dici che i modelli si somigliano? Bò se hanno tutti il culto del fisico non mi piacciono più i modelli”.

Insomma, Alfonso Signorini ha deciso di far entrare nella Casa il bel modello Federico per riscaldare gli animi degli inquilini e pare proprio che sia riuscito nel suo intento. A noi non resta che sognare che questa ipotesi si trasformi in realtà, ma se così non fosse non possiamo comunque che essere felici che tra Vittorio e Federico sia nata un’amicizia così speciale.

Grande Fratello, Vittorio Menozzi e Federico Massaro sempre più vicini: video social