Federico Massaro, chi è il modello di cui tuttə parlano?

Divenuto noto al grande pubblico televisivo con il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Federico Massaro è un modello molto apprezzato sia in Italia che all’estero; tra gli altri ha lavorato per Dolce&Gabbana e attualmente sta muovendo i suoi primi passi tra il mondo del cinema e della televisione.

Semplice, spontaneo e solare, Federico ha già conquistato tutti non solo per il suo fisico statuario che lo caratterizza – immaginiamo raggiunto con costanza e sacrificio – ma anche per la positività che trasmettono i suoi occhi, sempre belli lucenti e caldi d’amore.

Ma cosa sappiamo di lui, della sua carriera e della sua vita privata? Scopriamolo insieme…

Federico Massaro: la sua vita privata

Nato e cresciuto a Milano, Federico Massaro è figlio d’arte: il papà è un regista affermato mentre la mamma è un’artista riconosciuta nel campo cinematografico. Proprio per questo motivo, il giovane modello è cresciuto con i nonni che gli hanno dato un’educazione particolarmente rigida che, però, gli ha permesso di diventare la persona che è oggi.

Nonostante questo, il suo rapporto con i genitori è fortissimo. In particolare Federico ha un legame speciale con il padre che, come dichiarato all’interno della Casa del Grande Fratello, ama incondizionatamente: “Io sono super mega fiero di mio padre. Mio padre è un eroe. Prima di andare a letto penso a mio papà“.

Diplomato al liceo artistico di Brera, Federico ha studiato sia architettura che fisioterapia e ora frequenta un’accademia di recitazione cinematografica; sogna il mondo del cinema. Attualmente, però, anche grazie alla sua prestanza fisica e al suo charme mediterraneo, lavora come modello a livello nazionale ed internazionale.

Per lui la sua felicità dipende molto da chi lo circonda: “Io sono sempre in pace con me ma se vedo qualcuno che non è in pace con sé stesso, non sono in pace con me stesso. Per me non è semplicemente io. La mia vita non sono io è tutto ciò che mi circonda e devo contribuire al benessere delle persone che amo, se no non sto bene. Io non ho mai nessun problema. Io sto bene sempre. Però io mi concentro molto sugli altri cui voglio bene“.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, al momento non è chiaro se Federico Massaro sia fidanzato o meno ma scorrendo il feed del suo profilo Instagram – dove conta più di 140 mila follower – non si può fare a meno di notare il suo fisico statuario, che potremmo quasi dire essere stato scolpito dagli dei.

Federico Massaro è un grande appassionato di sport: pratica basket, judo, jiu-jitsu, canoa, sub, vela, arti marziali, kendo e windsurf. Tra le sue passioni ci sono anche i fumetti e i manga, e la Corea dove si è trasferito. Attualmente egli, infatti, abita a Seul. Su Instagram racconta proprio la sua vita nel paese, tra avventure, incontri e nuove conoscenze.

Federico Massaro: dove lo abbiamo già visto?

Affermato modello nazionale ed internazionale, negli ultimi anni Federico Massaro ha avuto modo di collaborare con alcune tra le più importanti maison di moda. La sua carriera, però, possiamo dire sia iniziata un po’ per caso.

Dopo aver posato alcune volte per Vogue Bambino, infatti, Federico ha abbandonato questa strada dedicandosi totalmente allo studio e al suo sogno di diventare un attore professionista. Un giorno, però, il mondo della moda è tornato a bussare alla sua porta.

Mentre camminava in Piazza Duomo, infatti, Massaro è stato fermato da Ewa Ades, direttrice di Ewa Talents Managment, che gli ha proposto di intraprendere questa strada, riconoscendone le potenzialità. Per lei non è stato facile convincerlo ad accettare quel lavoro ma una volta fatto, la carriera di Federico ha spiccato il volo.

“Se non avesse avuto il coraggio di insistere [Ewa Ades, che l’ha scoperto, ndr.], io cocciuto come sono probabilmente non avrei mai iniziato perché avevo i miei pregiudizi. Non lo volevo proprio fare ma per fortuna mi ha convinto“, ha dichiarato Federico nel corso di un intervista con i colleghi di MANINTOWN.

Attualmente è uno dei modelli di punta di Dolce&Gabbana.

Federico Massaro: l’esperienza al Grande Fratello 2023 e l’amicizia “speciale” con Vittorio

Dal 3 dicembre 2023 Federico Massaro è un concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che vede convivere sotto lo stesso tetto personaggi noti e persone comuni, ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere.

All’interno della Casa più spiata d’Italia, oltre che per la sua bellezza, Federico Massaro si è fatto notare dal pubblico per aver instaurato un’amicizia “speciale” con l’ingegnere Vittorio Menozzi.

I due ragazzi, infatti, già ribattezzati dal popolo dei social i #Vittorico, sin da subito hanno dimostrato di avere una sintonia particolare tra loro. Un’amicizia speciale che sta facendo sognare tutti i telespettatori del reality show di Canale 5 che ipotizzano la prima storia gay dell’edizione, con loro due protagonisti.

In realtà entrambi si sono sempre dichiarati apertamente eterosessuali ma si sa quando sui social partono le ship è impossibile fermarle e chissà che questa volta non abbiano ragione i fan del GF. Ciò che è certo è l’effettivo feeling che sembra legare Vittorio Menozzi e Federico Massaro. Da quando il secondo ha varcato la porta rossa, infatti, i due non si sono più separati e hanno iniziato a condividere diversi momenti insieme.

Tra i più esilaranti c’è sicuramente un incidente hot che ha visto come protagonista proprio Vittorio. Mentre i due si trovavano in sauna insieme a Greta, infatti, Federico si è rivolto all’amico lasciando tutti di stucco: “Devi stare attentissimo, copri le castagne“. “Ma stai scherzando?“, ha replicato Vittorio prima di scoppiare in una risata corale durante la quale tutti e tre si sono ripromessi di non rivelare in casa la ‘scandalosa’ fuoriuscita.

Non ci resta dunque che continuare a seguire Federico in questa sua avventura al Grande Fratello per scoprire che sorprese saprà regalarci!

