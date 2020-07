La gravidanza per le persone trans: la ‘prassi eteronormativa e cisgender’ che non aiuta

Affrontare una gravidanza quando si è membri della comunità trans può non essere semplice. Il motivo, il più delle volte, è uno solo: l’abitudine a vivere in una società eteronormativa. Una prassi che però va in crisi quando ci si trova davanti a persone trans e di genere non binario.

E’ un problema di cui non si parla spesso. Kelsey Carroll nel 2019 ha fondato Rainbow Doula DC, un gruppo di esperti che aiuta fisicamente e moralmente le persone trans e futuri genitori ad arrivare al parto, fornendo un’assistenza sia prima, durante e anche dopo la nascita. Non sono medici o infermieri, ma volontari preparati e formati nell’aiutare le persone LGBT.

Un aiuto importante. E’ proprio Carroll ha raccontare di un uomo transgender, il quale dopo aver partorito suo figlio in ospedale, ha dovuto utilizzare il suo nome femminile, come indicato dai documenti, per avere assistenza dall’assicurazione. Questo è un fatto grave che non dovrebbe mai accadere.

Per le persone trans, la gravidanza è un’esperienza solitaria

Viste le difficoltà, Rainbow Doula DC, con sede a Washington DC, si pone l’obiettivo di aiutare questi genitori, individualmente. Non si tratta di una semplice chiacchierata, ma un percorso complesso e lungo, che seguirà il futuro genitore dall’inizio alla fine.