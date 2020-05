La nuova visione della moda secondo Gucci

“Restituire giustizia al tempo creativo” da questo spunto parte la nuova epoca per Gucci e forse per tutto il settore moda.

A farsi avanti è Alessandro Michele, il direttore creativo del brand dalle doppie G che negli ultimi anni ha stravolto, innovato e reso desiderabile qualsiasi capo ed accessorio di Gucci, provocando e al tempo stesso proponendo un estetica nuova e controversa.

“Non è una diserzione – precisa il direttore creativo – ma un invito”.

Un invito a rallentare i tempi, lasciando spazio e respiro anche per i brand più piccoli che non riescono a stare al passo con i colossi della moda. In pratica, non più cinque sfilate l’anno (2 per l’uomo, 2 per la donna e 1 cruise), ma solo due appuntamenti l’anno che illustreranno il lavoro e tutto quello che il brand ha da dire. Non solo moda quindi, ma più ampiamente cultura ed heritage, e, già a luglio anticipa “usciremo con qualcosa che non si chiamerà cruise ma epilogo, che conterrà segni e messaggi per un futuro prossimo” e sarà un racconto interpretato non da modelli, ma da ragazzi che lavorano nel team stile di Gucci, per rafforzare ancora di più il concetto di creazione dei capi e l’appartenenza al brand.