Halle Berry, “voglio interpretare un uomo trans in un film”: dopo le polemiche il passo indietro e le scuse

Jamie Clayton, volto di Sense8, ha invitato Halle a guardare il bellissimo documentario Disclosure, su Netflix, che parla proprio della rappresentazione transgender al cinema e in tv. La Berry, dopo 24 ore di caos, ha fatto un passo indietro con un lungo messaggio Twitter.

Nel corso del fine settimana ho avuto occasione di parlare della possibilità di interpretare in un prossimo futuro il ruolo di un uomo transgender, e vorrei scusarmi per quelle considerazioni. In quanto donna cisgender, adesso capisco che non avrei dovuto prendere in considerazione questo ruolo, e che la comunità transgender dovrebbe innegabilmente avere l’occasione di raccontare le proprie storie. Sono grata per le indicazioni e per il dibattito critico degli ultimi giorni e continuerò ad ascoltare, a informarmi e a imparare da questo errore. Mi impegno a essere un’alleata e a usare la mia voce per promuovere una migliore rappresentazione sullo schermo, sia davanti che dietro alla macchina da presa.