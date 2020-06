Disclosure, il doc Netflix sulla rappresentazione transgender in un secolo di cinema (e tv) – il trailer

Diretto e prodotto da Sam Feder, e presentato all’ultimo Sundance Film Festival, Disclosure sarà su Netflix a partire da domani, 19 giugno. Uno sguardo approfondito sulla rappresentazione hollywoodiana delle persone transgender e sull’impatto delle loro storie sulle vite transgender e sulla cultura americana.

All’interno del doc hanno preso voce personaggi come Laverne Cox, Alexandra Billings, Jamie Clayton, Chaz Bono, Alexandra Grey, Yance Ford, Trace Lysette, Mj Rodriguez, Angelica Ross, Jen Richards, Sandra Caldwell, Candis Cayne, Zackary Drucker, Lilly Wachowski e Leo Sheng.

Recensioni ottime su RottenTomatoes, con il 100% di critiche positive, per un doc che guarda a oltre 100 anni di cinema e a decenni di televisione in ambito transgender, per dimostrare come Hollywood non abbia influenzato solo il modo in cui il mondo vede le persone trans, ma anche come le persone trans vedono sè stesse.