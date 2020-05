Happiness – racconto inedito di Andrea Fiocca

Più in là, quando ho conquistato metà della sala e sono sempre più vicino all’uscita, una mano scivola nella mia. Mi sfiora appena per un breve attimo che basta a elettrizzarmi la pelle. Un fremito mi corre su per la schiena. Poi, il contatto improvviso si interrompe.

Mi giro a guardare indietro nel mezzo della folla e incontro lo sguardo complice di un ragazzo. C’è malizia nel suo sorriso prepotente. Subito dopo, la sua sagoma scompare nel mucchio, risucchiata in un buco nero senza ritorno. Vuole essere seguito.

Rimango immobile per un tempo incalcolabile e mi lascio trascinare dal flusso incessante. Alla fine, mi butto a capofitto in una ricerca disperata. Sono troppo desideroso di seguire l’ombra di quel sorriso. Non so neanche perché. Non è da me, dopotutto. Gli effetti dell’alcol, però, hanno iniziato a farsi sentire. Sono su di giri e questo mi dà il coraggio di fare qualsiasi cosa.

La mia testa è avvolta in una nebbia impenetrabile dove neppure i pensieri più semplici riescono a mantenere la presa. Svaniscono nel momento stesso in cui vengono formulati. E in questa situazione mi riesce di pensare una cosa soltanto: avvicinarmi a quel ragazzo e prendermi da lui quello che voglio. Mi sollevo sulla punta dei piedi e do uno sguardo intorno tra le teste e i corpi febbricitanti. Lo trovo subito.