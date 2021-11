10 racconti erotici gay di autori italiani da leggere su Wattpad

7 minuti di lettura

I racconti erotici gay su Wattpad, che si leggono gratuitamente (previa iscrizione, a sua volta senza costi, al portale), sono sempre più numerosi e, soprattutto, ben scritti. Non è un caso, infatti, che le persone che li leggono, li commentano (e continuano a seguire gli autori sui social per avere news sulle ultime pubblicazioni) sono tante.

Oltre alla qualità e alla gratuità di questi contenuti, la lettura di storie a tema erotico è decisamente di tendenza. Non ci si accontenta più di vedere le performance su Pornhub di attori porno gay: la gente desidera sperimentare nuove forme di erotismo e la lettura di questo tipo di racconti aiuta proprio in questo. Permette di vivere delle avventure sessuali di alto livello, lasciando alla propria mente la costruzione dei set, delle ambientazioni di queste storie: un’esperienza che, come per la lettura di qualsiasi altro libro, va oltre e ti permette di spingerti più in là, in atmosfere che, a parte te, nessun altro è in grado di ricreare.

I racconti erotici gay che abbiamo selezionato per te non hanno lunghi preamboli, vanno subito dritti al sodo, con scene a volte kinky e di dominazione.

Tra queste storie, ci hanno colpito, in particolare, quelle scritte dai fan degli One Direction, pensati come ragazzi gay molto eccitanti (ed eccitati). Non conoscevamo questi racconti e sono stati per noi una gradevole sorpresa, in particolare per quanto riguarda le fan fiction che vedono al centro “Larry Stimlison” (Harry Styles e Louis Tomlison): sono così tante e di successo, che sono giunte persino ai diretti interessati, che le hanno trovate molto divertenti.

Continua nella lettura per conoscere ora i contenuti gratuiti su Wattpad che trattano di sesso gay come mai hai visto e letto altrove.

“Stripped” – Siamochisiamo92

“Mi ordinò di restare nudo davanti ai suoi occhi perché è così che a lui piaceva vedermi ed io lo feci, restai nudo, per lui.”

21 anni, il protagonista di questa storia è un ragazzo che, da semplici spettacoli in webcam per divertimento, si ritrova a diventare un escort super richiesto e ad entrare nella top of 5 dei sex worker più apprezzati della zona. Dopo aver soddisfatto qualche suo desiderio materiale, decide di dare una mano alla mamma per aiutarla ad uscire da una situazione finanziaria non facile.

La storia entra nel dettaglio delle esperienze di sesso con i clienti, come la sua prima volta con un cliente stempiato sulla quarantina o il sesso fatto con una coppia di marito e moglie in assenza totale di inibizioni da parte loro (e meno da parte dell’escort).

Dopo essere diventato più bravo, più disinibito e anche più distaccato, il giovane escort viene contattato da una ragazza che fa il suo stesso lavoro. Lei lo invita ad un party con altri dieci sex worker, una festa che, tuttavia, nasconde delle insidie.

Prosegui nella lettura del racconto: Stripped

“Possession” – Sara Frattini

“Desh sfilò la maglietta gettandola da qualche parte sul pavimento e Justin lo leccò alle clavicole per poi scendere più in basso sui pettorali perfettamente scolpiti, lasciando morsi e baci infuocati”.

Racconto gay fortemente erotico, “Possession” di Sara Frattini è bello diretto. Per questo lo abbiamo inserito tra le più eccitanti storie gay presenti su Wattpad. Già dalla lettura del primo capitolo delle tre parti di questo romanzo, si evince come l’autrice inizi decisamente col botto.

Questo racconto vede come protagonisti principali Justin e Desh, due studenti universitari, uno dei quali ha un rapporto dominante sull’altro, mentre l’altro non ha nemmeno il permesso di toccarsi senza il permesso del partner. Un racconto BDSM che ci è piaciuto sin da subito.

Clicca qui di seguito per leggere la storia: Possession.

“Past” – Sara Frattini

“Aran rimase senza sospiro, ma non smise comunque di sorridere quando con la sua schiena venne sbattuto contro la porta dello stanzino semi buio che avevano trovato aperto”.

Sara Frattini, tra gli autori di racconti erotici gay, si contraddistingue su Wattpad per le sue storie “boy x boy” molto eccitanti.

Come in “Possession”, anche in “Past” il sesso, quello selvaggio e a tratti BDSM, arriva subito. Qui la storia raccontata è tra Blanket, un uomo di successo e fisicamente molto bello, che non è più il ragazzino spaurito e con l’apparecchio ai denti vittima di bullismo da parte dei compagni di liceo, e l’ex compagno di classe Aaron, da cui Blanket si era lasciato sedurre 15 anni prima.

Ecco il link per andare a leggere il racconto: Past

“You’re my slut, baby” – Giulia Roma

“Diventerai un sottomesso perfetto Louis, magari qualche volta ti lascerò anche venire, dipende se farai il bravo bimbo o meno”.

Questa storia è una delle tante fan fiction presenti sul Web, ovvero opere di finzione amatoriale scritte dai fan prendendo come spunto i propri personaggi pubblici preferiti, in questo caso la famosissima band inglese degli One Direction.

Il protagonista di questa storia BDSM è proprio Louis (ispirato al componente della band Louis Tomlison), un ragazzo che vive da solo con la propria sorellina.

Louis non ha pagato l’affitto, non ha pagato le bollette e crede di avere a disposizione ancora un paio di giorni per saldare il debito. Fino a quando un giorno viene rapito dai creditori, chiuso in un bagagliaio della macchina e trascinato in una specie di galera, dove tra i rapiti c’è anche, guarda caso, un certo Zayn.

Un racconto molto crudo con scene fortemente erotiche. Una storia decisamente da bollino rosso, non adatta a moralisti e bacchettoni: c’è sesso, violenza, linguaggio e, come sottolinea l’autrice Giulia Roma, “molto, molto sesso gay”.

Clicca qui per leggere ora la storia: You’re my slut, baby

Il club dei vergini – besidelarry

“Questo non è un bordello, tu non paghi per andare a uomini e donne, qui paghi per un abbonamento, qui non cambi amante ogni sera, qui te ne viene assegnato uno a seconda delle esigenze, qui non si fa sesso, qui si impara a fare l’amore, qui non puoi pretendere, qui ti doni e basta, qui ti innamori anche se va contro le regole, qui potrai trovare la tua anima gemella, ma la tua anima gemella potrà scoparsi anche altre persone, ma tu no, sarai sempre con lui o con lei, qui troverai l’amore, riccio, e dovrai combattere per ciò. Solo se sei vergine, ovviamente, ecco da dove viene il nome del club, tesoro”.

Queste sono le parole di Nyall, il protagonista de “Il club dei vergini”, un’altra super eccitante fan fiction sugli One Direction, un vero e proprio racconto erotico gay con protagonisti i bei ragazzotti della band inglese, compreso l’ex componente Zayn Malik.

“Il club dei vergini” è proprio ciò che ti aspetti. Ma qui non si fa sesso. Qui si impara a fare l’amore, come dice Nyall.

Leggi ora la storia su Wattpad: Il club dei vergini

“Un eccitante equivoco” – Samantha M.

“L’inesperienza gli fece temere di essere inadeguato per quel compito, ma si ripromise di mettercela tutta. Voleva far godere il suo Kevin e ci sarebbe riuscito, o almeno così sperava”.

Cosa succederebbe se un giorno, tornando a casa da lavoro, incontrassi il tuo pornostar gay preferito? È quello che è successo a Seth che ha incontrato Kevin Harrison, la sua ossessione da tempo.

In questo racconto erotico gay, il sesso è descritto in maniera chiara, diretta e senza lunghe descrizioni iniziali dei personaggi.

Ecco il link per leggerlo: Un eccitante equivoco

“Guardami … guardami!” – Japanika

Fortemente erotico, questo racconto di Japanika su Wattpad vede come protagonisti Sidney, un ragazzo gay, e Kameron, il suo ex migliore amico ed ora fidanzato di sua sorella. Un giorno Kam chiede a Sidney gli propone di andare ad una festa di Halloween … vestito da donna.

Una serata che, come potrai immaginare, non sarà poi così tranquilla.

Il racconto lo trovi qui: Guardami … guardami!

“Credimi” – Melissa Miele

“-Muoviti tu, puledrino. Donati tutto il godimento che vuoi- L’incitò il suo biondo amante, impossibilitato a dominarlo. Ma lui non si lasciò troppo comandare, iniziando una danza di delizia che spinse entrambi al più alto degli orgasmi, lasciandosi poi cadere accaldato sulla sua spalla”

Racconto molto crudo, che si apre subito con una scena violenta. Ma al tempo stesso è il racconto di un grande amore, quello tra Enea e Sirio, dai caratteri completamente differenti uno dall’altro. Dominatore e attivo il primo, mentre passivo e accogliente il secondo.

Entrambi hanno dei progetti in comune, e si sono prefissati lo scopo di raggiungerli prima possibile, ma ad un certo punto entra in scena Marino, un amico di Enea che farà scoprire alla coppia qualcosa di inedito, che non avevano mai provato prima.

Qui il link per leggere l’articolo: “Credimi”.

“Yes Daddy” | Larry Stimlison – horanswifexxx

Tra i racconti erotici gay che raccontano le prime esperienze c’è questa nuova fan fiction sugli One Direction, che vede come protagonista Harry Styles.

Harry, che ha appena scoperto di essere gay, chiede a Louis di insegnargli a fare sesso. Louis, che ha da sempre avuto una cotta per Harry, non si tira chiaramente indietro e l’idea di dargli lezioni e fare sesso la prima volta con lui lo entusiasma parecchio.

Un racconto a luci rosse che dovresti leggere ora, che vede i due bei ragazzi inglesi in performance molto eccitanti.

Ecco il racconto erotico gay: “Yes Daddy – Larry Stimlison”.

Un amore proibito … a New York – rick979

Trasferitosi dal Texas a New York, Chris, un bel ragazzo alto con occhi scuri e fisico scolpito, si è appena laureato in psicologia e sogna di diventare un grande professionista di questo campo. Durante la ricerca di un lavoro, si imbatte in una storia amorosa proibita agli occhi delle persone, ma molto erotica per lui e l’uomo misterioso.

Dai una lettura a questo bella storia sensuale di Rick979: Un amore proibito … a New York