Heartstopper, Netflix annuncia i due attori protagonisti della serie LGBT tratta dall’omonima graphic novel

Kit Connor e Joe Locke saranno i protagonisti dell’atteso adattamento live-action Netflix di Heartstopper, celebre graphic novel LGBT.

I due hanno superato 10.000 concorrenti. Provini monster per il diciassettenne Connor, visto negli abiti di un giovane Elton John in Rocketman e ora chiamato ad interpretare Nick Nelson, mentre Locke è al suo debutto televisivo, nei panni di Charlie Spring.

Ideata da Alice Oseman e in Italia edita da Mondadori, la graphic novel segue questi due studenti che casualmente, un bel giorno, si trovano seduti l’uno accanto all’altro. Diventano subito amici. Anzi di più. Charlie si innamora perdutamente di Nick anche se pensa di non avere alcuna possibilità. Ma l’amore è sempre sorprendente e anche Nick si scopre attratto da Charlie. Molto di più di quanto i due ragazzi potessero immaginare. Le piccole cose che Nick e Charlie vivono compongono qualcosa di grande, che parla a tutti noi di amore, amicizia, lealtà così come dei momenti difficili della vita.

La serie, attualmente in produzione nel Regno Unito, sarà composta da otto episodi di mezz’ora. L’ideatrice della novel e sceneggiatrice Alice Oseman, ha dichiarato: “Nick e Charlie esistono come personaggi da quasi un decennio e sono due dei miei personaggi più amati, quindi ero un po’ preoccupata per il casting, ma sono così felice ed entusiasta nell’aver trovato Kit e Joe. Sono entrambi così talentuosi, dolci, divertenti e intelligenti, e perfetti. È stato così divertente conoscerli e accoglierli nell’universo di Heartstopper, e non vedo l’ora di vederli dare vita ai loro personaggi sullo schermo”.