Heartstopper, la graphic novel LGBT diventa serie live action Netflix

Netflix adatterà l’acclamata Heartstopper, graphic novel LGBT realizzata da Alice Oseman e in Italia edita da Mondadori. Heartstopper è ambientata in un liceo britannico per soli ragazzi, con protagonista Charlie, giocatore di rugby, e Nick, gay dichiarato.

Charlie e Nick non si sono mai conosciuti. Fino a un giorno in cui si trovano casualmente seduti l’uno accanto all’altro. Diventano subito amici. Anzi di più. Charlie si innamora perdutamente di Nick anche se pensa di non avere alcuna possibilità. Ma l’amore è sempre sorprendente e anche Nick si scopre attratto da Charlie. Molto di più di quanto i due ragazzi potessero immaginare. Le piccole cose che Nick e Charlie vivono compongono qualcosa di grande, che parla a tutti noi di amore, amicizia, lealtà così come dei momenti difficili della vita.

Euros Lyn dirigerà la serie, da 30 minuti ad episodio, per 8 puntate complessive. Alexi Wheeler, Director of Kids & Family Content di Netflix, ha elogiato i “personaggi brillanti ed emotivamente coinvolgenti” di Heartstopper. “L’intero progetto è così toccante e ben realizzato. Raccontare una storia d’amore tra due ragazzi che si incontrano a scuola implica tale visione e concentrazione creativa, ed Alice lo ha assolutamente realizzato”. “Siamo chiari nella nostra ambizione di intrattenere il mondo e questo significa creare contenuti della migliore qualità per tutti i nostri telespettatori. Siamo particolarmente consapevoli che il pubblico più giovane è alla ricerca di storie facilmente riconoscibili e sincere che trattino argomenti di vita reale“.

Wheeler ha poi sottolineato come Heartstopper sia una “storia che merita di essere raccontata” e che è “orgogliosa di difendere” la storia d’amore tra Nick e Charlie. “Ci preoccupiamo profondamente che tutti i giovani si vedano riflessi nei nostri contenuti e speriamo che molte persone, qualunque sia la loro età o identità, si rispecchieranno in questa serie audace ed edificante“.

Nata nel 1994 nel Kent, in Inghilterra, la 26enne Alice Oseman si occuperà anche della sceneggiatura.