Hozier in difesa della comunità LGBT: “Milizie armate fuori dai drag show, è terrificante. Transfobia orribile”

0:00 Ascolta l'articolo

33enne cantante irlandese, Andrew Hozier-Byrne, conosciuto come Hozier, è esploso 10 anni or sono grazie a Take Me to Church, singolo contro l’omofobia con protagonisti due ragazzi omosessuali presi di mira da un gruppo estremista. Da allora Hozier non si è mai scrollato di dosso l’etichetta di icona queer, da lui rivendicata con orgoglio. I fan lo chiamano “lesbica” e “re saffico”, con il cantante che ha affrontato l’argomento “attivismo lgbtqia+” in una lunga intervista su Rolling Stone.

“Conosco molti attivisti, quindi sono riluttante ad abbracciare il termine “attivismo” in quello che faccio, perché conosco persone che hanno perso molto a causa del loro attivismo, e questo costa loro molto, e persone il cui attivismo è la loro vita, ed è qualcosa che fanno a scapito del loro benessere e della loro salute, ecc. Quindi, per me, se la musica è uno spazio che può offrire un momento di riflessione su qualcosa, penso che sia fantastico . Ed è qualcosa che spero di riuscire a fare. Come attivista … sono riluttante ad abbracciarlo e a dire che lo sone. Perché c’è gente là fuori davvero in trincea“.

Irlandese che vive negli Stati Uniti d’America, Hozier ha ricordato quanto sia cambiato il Paese in questi ultimi anni, con leggi omotransfobiche che stanno travolgendo gli USA.

“È allarmante quanto sia cambiato negli ultimi 10 anni. È veramente allarmante. Penso persino agli anni settanta o ottanta. Ci sono milizie armate fuori dai drag show, in alcune parti del paese. È terrificante. Questo non è solo un fenomeno americano. Ciò che incombe su quella minaccia è la minaccia di un imminente pogrom. È molto, molto serio. È allarmante“.

L’immagine di Hozier, da sempre, è quella di un cantante che ha ridefinito il concetto di mascolinità sul piano musicale, con il diretto interessato consapevole e orgoglioso.

“Non sono ignaro del fatto che si tratta di una voce maschile leggermente diversa. È fondata sulla tenerezza, assolutamente, e fondata sull’amore. E penso al prima album, in particolare, non ero all’oscuro della decisione di indossare abiti molto rustici e maschili – sai, una camicia da boscaiolo, jeans – e di cantare canzoni molto tenere e premurose, consapevoli di certe gerarchie e consapevoli delle ferite della loro eredità e di quanto possano essere dannose le manifestazioni di quelle gerarchie“.

Poco attivo sui social media, Hozier ha sottolineato come Twitter sia diventato più omotransfobico, dopo l’acquisto di Elon Musk. “Da quando ha cambiato anche proprietà, sento che il tono è cambiato. Ovviamente. Lo sappiamo. Voglio dire, questa è la politica. Ma è selvaggio, soprattutto per quanto riguarda, come dici tu, gli autori trans. Ancora una volta, è come se le persone trans siano diventate un terreno proibito negli ultimi cinque anni. Sai cosa voglio dire? È orribile“.

Il 2° disco di inediti di Hozier, Wasteland, Baby!, è uscito nel 2019, con “Eat Your Young“, suo nuovo singolo, appena uscito.







© Riproduzione Riservata