TOP 30 delle canzoni LGBTQ più amate di sempre

La canzone “Starman”, in particolare, è stata quella più significativa per generazioni di giovani insicuri del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere. Il testo della canzone, così come la presentazione del brano a “Top of The Pops” di quell’anno, sono ciò di più androgino e a tematica LGBT si potesse immaginare a quell’epoca.

Quel che si dice (Comme Ils Disent) – Charles Aznavour (1972)

Quando ancora in Italia non esisteva la parola gay, ma esistevano termini dispregiativi nei confronti degli omosessuali (come “culattone”, “busone”, “bardassa”), Charles Aznavour pubblicò una canzone gay italiana che ebbe un successo mondiale, seppur non fosse stata accolta bene in tutto il mondo (in particolare, in Russia).

Possiamo ritenere “Quel che si dice” di Aznavour come la prima canzone dichiaratamente a tematica LGBT che fu trasmessa in Italia. Una canzone commovente, che ebbe come obiettivo principale quello di sfidare gli omofobi dell’epoca. Recentemente il brano è stato riscoperto da Massimo Ranieri e portato da lui in giro in tournée in tutta la Penisola.

Nel testo di “Quel che si dice” traspare la solitudine di un uomo che vive con la madre malata. Di giorno la accudisce, mentre di notte lui si esibisce come drag queen.