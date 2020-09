Hugh Jackman è gay? Parla sua moglie: “bugie meschine, è come se dicessero ad Elton John che è etero”

51enne attore australiano, leggendario Wolverine in sala, vincitore di un Golden Globe, candidato agli Oscar per Les Miserables e vincitore di un Tony Award come miglior attore protagonista in un musical per The Boy from Oz, Hugh Jackman è felicemente sposato dal lontano 1996 con Deborra-Lee Furness, conosciuta sul set di Corelli, nel 1995.

Adottati due bimbi, Oscar Maximilian nel 2000 e Ava Eliot nel 2005, Hugh è da sempre inseguito da un rumor: la sua presunta omosessualità. “Colpa”, si fa per dire, proprio di quel musical The Boy From Oz, con cui vinse non solo il Tony bensì anche il Drama Desk Award, perché incentrato sulla vita di Peter Allen, celebre musicista australiano nonché primo marito di Liza Minnelli, per poi divorziare e fare pubblicamente coming out.

Jackman negli anni ha sempre scherzato su questi rumor, se non fosse che l’idea di un matrimonio ‘fasullo’ durato 25 anni per tacere la sua presunta omosessualità infastidiscano e non poco la moglie Deborra-Lee, questa settimana ospite speciale di Anh’s Brush With Fame. Ed è qui che l’attrice ha preso il toro per le corna, alzando gli occhi al cielo dinanzi all’ennesima domanda.

Vedo queste riviste che sono così meschine … spero che la gente si renda conto che è tutto inventato. Inventano solo bugie e la passano liscia. Per loro Hugh sarebbe gay da così tanti anni, allora lo ero anch’io quando ho fatto Shame (film del 1988). Sono rimasti scioccati quando ci siamo sposati. Solo che continuare così è sbagliato. È come se qualcuno dicesse a Elton John: “Oh, è etero”. Sono sicura che si incazzerebbe!

Deborra-Lee ha poi definito “frustrante”, quando le persone le dicono quanto sia ‘fortunata’ ad aver sposato il divo di The Greatest Showman: