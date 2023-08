I film LGBTQIA+ della settimana 14/20 agosto tra tv generalista e streaming

0:00 Ascolta l'articolo

È la settimana di Ferragosto, le grandi città si sono svuotate e le località di mare stanno esplodendo, ma anche in piena estate c’è sempre tempo per potersi concedere un paio d’ore per un buon film.

Ed è qui che arriviamo noi, come tutti i lunedì mattina, con i nostri consigli cinematografici della settimana tra tv generalista e streaming, scult assoluti e titoli da Oscar, documentari internazionali e film d’autore.

Vedere per credere, e buona visione a tuttə!

Lunedì 14 agosto, Saranno Famosi – ore 22:58, Canale 27

Cult assoluto di Alan Parker del 1980, strappò sei nomination agli Oscar vincendone 2 per la miglior colonna sonora e l’iconica canzone originale. Siamo a New York, in una scuola che prepara i giovani alle discipline artistiche, sogni, aspirazioni, amori e delusioni dei giovani protagonisti. Trainato da Irene Cara, Fame è poi andato incontro ad una serie tv.

Martedì 15 agosto, Favola – ore 22:52, La5 (canale 30)

Film tv del 1996, Favola di Fabrizio De Angelis segna l’esordio di Ambra in qualità di attrice, qui al fianco di Ryan Krause e Milena Vukotic.

Come dice il titolo, la storia è una favola moderna. Ambra nel ruolo di Teresa, giovane commessa di un negozio di articoli musicali, incontra Alfonso, un giovane bellissimo e romantico, di cui si innamora. In realtà Alfonso è il principe di un piccolo Stato del Nord Europa ed è in visita ufficiale a Roma. Solo che, esasperato dagli incontri formali cui deve sottostare, vuole scoprire a modo suo la vita dei giovani italiani. Sullo sfondo di una Roma che sembra fatta apposta per due giovanissimi innamorati, vediamo nascere tra Teresa e Alfonso una delicata storia d’amore, non senza equivoci, dispetti e bisticci…

Mercoledì 16 agosto, The God of Wood – Netflix

Diretto da Vicente Molina Foix, è Marisa Paredes a trainare il cast di The God of Wood, al fianco di Nao Albet, Madi Diocu e Soufiane Ouaarab.

Due immigrati senza documenti arrivano insieme a Valencia, diventano poi amici e incrociano la strada di una donna anziana, in un viaggio d’amore e di fede.

Giovedì 17 agosto, Nella mia Famiglia – Netflix

Dopo aver creato il proprio nucleo familiare in America, Hao Wu, regista gay dichiarato, documenta il processo di accettazione della sua affettuosa e tradizionale famiglia in Cina, con marito e figlio avuto tramite gestazione per altri.

Venerdì 18 agosto, Il Cigno Nero – Disney+

Meraviglia di Darren Aronofsky, Il Cigno Nero è stato candidato a 5 premi Oscar, vincendo quello per la miglior attrice a Natalie Portman, straordinaria insieme a Mila Kunis che venne sorprendentemente premiata a Venezia.

A Nina Sayers, dopo anni di sacrifici e costante applicazione, si presenta l’occasione della vita quando il direttore artistico Thomas Leroy le assegna il ruolo della regina de “Il Lago dei Cigni” di Cajkovskij. Lei è perfetta come angelico cigno bianco, ma non sufficientemente perversa come cigno nero, ruolo più adatto alla sensuale e spregiudicata Lily, con la quale si instaura una psicologica rivalità che porta Nina ad esplorare i propri sentimenti più profondi e oscuri. Mentre Nina fa di tutto per raggiungere ossessivamente quella perfezione da sempre inseguita, gli incubi, le gelosie e le fantasie inconsce iniziano a farsi strada in maniera profonda e ad insinuare in lei un irrisoluto dubbio: quello con Lily è un conflitto reale o solo frutto della propria…

Sabato 19 agosto, Estate 85 – MUBI

Estate ’85 (qui la nostra recensione) è tratto dal romanzo “Danza sulla mia tomba” di Aidan Chambers. Il film di Francois Ozon è ambientato nell’estate del 1985, l’estate dei sedici anni del protagonista Alexis, che mentre si trova in vacanza in una cittadina balneare sulle coste della Normandia si salva dall’annegamento grazie a un atto eroico del diciottenne David: Alexis ha appena incontrato l’amico che ha sempre sognato di avere. Anzi, molto più di un amico, perché tra i due scatta immediatamente una travolgente passione. Ma la tragedia, puntuale, è dietro l’angolo…

Una splendida capsula del tempo degli anni ‘80, la storia d’amore queer di Ozon ci porta sulla costa francese, dove splende il sole e nell’aria si sentono le note dei The Cure e delle Bananarama. Come la marea, la triste caducità della giovinezza non fa che intensificare la passione del primo amore.

Domenica 20 agosto, Mayor Pete – Prime Video

Mayor Pete di Jesse Moss racconta la storia dell’ex sindaco di South Bend, Indiana, che in poco meno di due anni è diventato uno dei volti più popolari e ammirati dell’ establishment democratico.

Mayor Pete, prodotto da Story Syndicate, segue Buttigieg durante la lunga campagna elettorale presidenziale, fino a toccare la sua vita privata in Indiana con suo marito, Chasten. Veterano di guerra, gay episcopale, Pete parla otto lingue (italiano compreso) e ha sposato l’amato nel 2018, dopo averlo conosciuto su un app di incontri. Time Magazine, poco meno di due anni fa, dedicò una storica copertina ad entrambi, con titolo inequivocabile: “First Family“. Eletto ministro dei trasporti da Joe Biden, Buttigieg è ora a capo di un dipartimento con un budget di 72 miliardi di dollari e una forza lavoro di 58.000 persone.

