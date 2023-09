I film LGBTQIA+ della settimana 25 settembre/1 ottobre tra tv generalista e streaming

0:00 Ascolta l'articolo

Lunedì 25 settembre, Cassandro – Prime Video

Gael García Bernal interpreta Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso diventato famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il “Liberace della Lucha Libre”. In questo suo percorso, ha messo sottosopra non solo il mondo machista del wrestling ma anche la sua vita.

Basato su una storia vera, il film è diretto dal Premio Oscar® Roger Ross Williams. Nel cast anche Roberta Colindrez, Perla de la Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo, con la partecipazione speciale di El Hijo del Santo e Benito Antonio Martínez Ocasio.

Martedì 26 settembre, Belve, ore 21:15 – Rai2

Ritorno in prime time su Rai2 con Francesca Fagnani con la nuova attesissima stagione di Belve. Ospiti di questa prima puntata Arisa, Stefano De Martino e Fabrizio Corona. Novità di stagione la presenza dell’imitatore Vincenzo De Lucia. Nel cast fisso anche le Eterobasiche.

Mercoledì 27 settembre, The Imitation Game, ore 21:15 – La7

La storia di matematico Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo che mise il suo talento al servizio del governo inglese per decriptare i messaggi segreti dei nazisti e porre fine al conflitto mondiale. Interpretato da Benedict Cumberbatch, Keira Knightley e Matthew Goode, il film racconta la vita di Turing, condotto alla morte dal proprio stesso Governo solo e soltanto perché omosessuale.

Vero e proprio genio matematico, Turing ideò una serie di tecniche per violare i cifrari tedeschi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, contribuendo in maniera determinante alla caduta di Adolf Hitler. Eppure venne perseguitato dal governo inglese perché omosessuale, arrestato e costretto a scegliere tra una pena a due anni di carcere o la castrazione chimica mediante assunzione di estrogeni. Per oltre un anno Turing si sottopose a trattamenti che provocarono in lui un calo della libido e lo sviluppo del seno (ginecomastia), portandolo al suicidio all’età di 41 anni appena.

Giovedì 28 settembre, Elemental – Disney+

Nuovo film Pixar, Elemental ha al suo interno il primo storico personaggio animato non binario della Disney, Lake Ripple.

Doppiatə da Ava Hauser, Lake è il fratello minore di Wade e, sebbene non siano i protagonisti principali della storia, la loro presenza è una grande vittoria per la rappresentazione non binaria. Protagonista è Ember, una tenace, acuta e “ardente” giovane donna, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente, sdolcinato e “che segue la corrente”, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono. Il lungometraggio originale è ambientato a Element City, dove gli abitanti di fuoco, acqua, terra e aria vivono insieme.

Venerdì 29 settembre, Raffa in the Sky, ore 21:15 – Rai5 (canale 23)

Dal teatro Donizzetti di Bergamo, non una biografia in musica ma il racconto di una carriera artistica che ha accompagnato, e talvolta stimolato, le trasformazioni della società italiana dell’ultimo mezzo secolo. Attraverso la straordinaria esperienza della Carrà, l’opera si propone di riflettere anche sul ruolo dell’artista nella società, sul valore e sull’uso dell’arte, sul ruolo della televisione e degli altri media, senza dimenticare le canzoni che Raffaella ha interpretato, in un racconto che percorre la strada del surreale e del paradosso per parlare a tutti noi. Negli abiti dell’indimenticata Raffaella troveremo Chiara Dello Iacovo, 28enne attrice diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Torino e cantante con partecipazioni a The Voice of Italy, Musicultura 2015 e al Festival di Sanremo nel 2016 con il brano “Introverso”, classificandosi seconda tra le nuove proposte. Il compositore è Lamberto Curtoni, il libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli da un’idea di Francesco Micheli.

Sabato 30 settembre, A Bigger Splash – Netflix

La leggenda del rock Marianne Lane è in vacanza sull’isola vulcanica di Pantelleria con il compagno Paul quando arriva inaspettatamente a interrompere l’idillio Harry, produttore discografico iconoclasta nonché suo ex, insieme alla figlia Penelope, provocando un’esplosione di nostalgia delirante dalla quale sarà impossibile mettersi al riparo.

Film di Luca Guadagnino, con cast composto da Ralph Fiennes, Dakota Johnson, Matthias Schoenaerts, Tilda Swinton, Aurore Clement e Lily McMenamy.

Domenica 1 ottobre, – Prime Video

Russell conosce Glen in un locale e si risveglia al suo fianco la mattina dopo. Quella che sembra solo l’avventura di una notte si trasforma però in qualcosa di più: nell’arco del weekend i due arriveranno a condividere sentimenti, ricordi, paure e desideri, fino a scoprirsi all’inizio di un’imprevista e travolgente storia d’amore.

Capolavoro di Andrew Haigh, costato meno di 120.000 sterline e da 12 anni straordinario classico.

© Riproduzione Riservata