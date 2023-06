Elemental presenta il primo storico personaggio non binario Disney Pixar

0:00 Ascolta l'articolo

Uscirà il 21 giugno nei cinema d’Italia Elemental di Peter Sohn, attesissimo nuovo lungometraggio animato Disney Pixar prodotto da Pete Docter, con sceneggiatura di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh

Il film introduce Ember, una tenace, acuta e “ardente” giovane donna, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente, sdolcinato e “che segue la corrente”, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono. Un mondo abitato da personaggi fatti di aria, fuoco, terra e acqua.

Ebbene Elemental ha scritto un’altra importante pagina di inclusione LGBTQIA+ Disney grazie a Lake Ripple, primo storico personaggio dichiaratamente non binario dello studios. Doppiatə da Ava Hauser, Lake è il fratello minore di Wade e, sebbene non siano i protagonisti principali della storia, la loro presenza è una grande vittoria per la rappresentazione non binaria. Negli ultimi anni la Disney ha fatto passi da gigante, sul fronte della rappresentazione LGBTQIA+.

Come dimenticare il bacio d’amore tra Kiko e Hawthorne in Lightyear, la poliziotta lesbica di Onward o il giovane co-protagonista gay di Strange World. Tuttavia, i personaggi non binari scarseggiano anche sul fronte live-action, quindi figurarsi nel mondo animato. Hauser, via social, ha giustamente celebrato l’evento: “Ho avuto modo di interpretare il primo personaggio non binario della Pixar!”.

Nella versione italiana del film, Valentina Romani è la voce di Ember; Stefano De Martino è Wade; Serra Yilmaz è la voce della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie. Costato 200 milioni di dollari, Elemental ne ha incassati solo 33 in patria all’esordio.

