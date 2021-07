Il commosso e sincero omaggio di un figlio ai due papà morti di AIDS a pochi giorni di distanza

3 minuti di lettura

Noel Arce aveva solo 10 mesi, e suo fratello Joey ne aveva due, quando sono entrati nel sistema di affidamento. Non hanno mai conosciuto i loro genitori biologici, essendo stati consegnati al Metropolitan Hospital di New York nel 1988.

“Nostra madre e nostro padre erano eroinomani e non potevano davvero prendersi cura di noi”, ha ricordato Noel a NBC News. Fortunatamente, una coppia di innamorati si era fatta avanti. I due fratellini vennero così adottati da Louis Arce e Steven Koceja, coppia gay di Manhattan. Entrambi gli uomini erano sieropositivi, così come lo stesso Noel, che era nato sieropositivo, e Angel, bimbo di tre anni sieropositivo successivamente adottato dalla coppia.

“Sembrava molto normale, la mia infanzia“, ​​ha sottolineato Noel. “Come se il mondo andasse avanti con mamme e papà, due papà o due mamme“. L’AIDS non ha impedito loro di essere una famiglia. Da bambino Noel amava giocare con le Barbie e vestirsi con costumi appariscenti, e i suoi padri gli hanno sempre dato la libertà di essere sè stesso. Guardandosi indietro, ora si rende conto di quanto fosse insolito per l’epoca e di quanto sia stato fortunato.

“Ero molto femminile, e i miei papà mi erano sempre accanto. Questo mi ha davvero aiutato nel mio sviluppo da bambino. Sento le storie sul coming out, sul rifiuto, sulle famiglie che cacciano i propri figli. Quell’esperienza per la maggior parte dei gay è molto dura. Sono molto fortunato a non averla dovuta vivere“.

Le adozioni di Noel e Joey sono diventate definitive nel 1993, ma il loro tempo con la loro nuova famiglia è stato fin troppo breve. Nel 1994, Steven è morto per complicazioni dovute all’AIDS, a 32 anni. Solo cinque giorni dopo è morto anche Louis, a 47 anni. Noel aveva solo sette anni. Ora 33enne, ha così voluto ricordarli.

“Non ricordo la fine. Non ricordo che fossero malati. Non ricordo di averli visitati in ospedale. È difficile immaginare come sarebbe stata la nostra vita senza di loro“. Louis e Steven hanno fatto del loro meglio per preparare i bambini alla loro morte. Il fratello di Louis, Robert e sua moglie, Tina, hanno accolto i tre ragazzi, assicurandosi che non fossero mai più senza una famiglia. E quando hanno saputo che il loro tempo stava per scadere, la coppia ha registrato video speciali per ciascuno dei loro figli.

“C’è un video in cui ci parlano, spiegando quanto ci amassero. E ci sono video che Louis ha realizzato per ognuno di noi individualmente“, ha spiegato Noel. “Nel video fatto a me, dice, ‘Noel, so che sei gay‘. E mi affida i suoi pensieri e consigli su come affrontare la vita. Sono così fortunato ad averlo avuto come padre“.

Noel ha visto quel video per la prima volta un anno dopo la morte di suo padre, ma era troppo piccolo per capirlo appieno. Circa due anni fa, l’ha rivisto. “Per la prima volta ho avuto una reazione emotiva, ho pianto“. Decenni dopo, Noel ha realizzato un toccante tributo ai suoi padri sull’AIDS Memorial, progetto di Instagram che racconta storie di amore, perdita e ricordo di coloro che sono morti di AIDS.

In un post ormai virale, ha condiviso un bellissimo scatto dei due papà, insieme ai 3 figli. “A volte giuro che i miei ricordi sono come un treno. Si rimpicciolisce man mano che si allontana. Ma posso dire questo: è difficile immaginare come sarebbe stata la nostra vita senza di loro. Penso spesso a loro. E in quanto uomo gay, mi chiedo come deve essere stato per loro. Come si sentivano. Per essere così forti. Ma soprattutto, mi chiedo se guardino mai me, i miei fratelli e il mondo, dall’alto in basso, e pensino: “Wow, siamo così orgogliosi!”.