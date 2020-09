Imma Battaglia sproloquia sul mondo transgender: “Più facile camuffarsi che dire sono nata così come sono”

“Sai cosa ho scelto nella vita, per contrastare quegli sguardi, quegli sputi addosso, studiavo. Studiavo!”, ha continuato la Battaglia, che evidentemente ha studiato poco o nulla della realtà transgender. “Volevo essere la migliore. Sai cosa facevo quando mi insultavano, io li guardavo negli occhi, fortunatamente sono alta, gli dicevo ‘cosa sono sotto a te non deve fregartene’, e cambiavo il livello. Ho avuto anche problemi in famiglia, non è facile per nessuno. Come si permettono a semplificare la crisi che una persona passa per essere sempre additato, osservato, voi non lo sapete, perché non lo vivete addosso”.

Ma è nel finale che Imma tracima, dando del lei al povero Ciro, inspiegabilmente accusato di camuffarsi con i tatuaggi: “Una cosa di Ciro mi ha turbato, anche lei, con questi tatuaggi, seguire per forza, quando ha detto ‘pensano che siamo due femmine, io so’ n’ommo’, rivendica chi sei, non uniformarti, questa è stata la mia battaglia, io non mi uniformo”.

Duro il commento social di Daniela Lourdes Falanga, presidente Arcigay Napoli: “Quando fui intervistata per Rai1, nel momento più tragico, quello in cui stavo definendo il filo della narrazione, perché Ciro era costantemente chiamato col nome non confacente alla sua identità di genere, proprio nel momento in cui tutti i giornalisti mi ringraziavano per avere chiarito una vicenda di cui nessuno riusciva a comprendere le dinamiche, mi dissero che Imma Battaglia era in collegamento. Ero turbata perché sono convinta che l’esperienze le devono raccontare le persone che vivono le medesime esperienze. Lo dissi al giornalista che doveva passarmi il microfono. Fui intervistata e chiarii tutto ancora una volta perché Imma diceva altro, parlava di sè e ancora creava confusione e disagio ed ennesimo abuso. Imma, non sei una persona trans, sei una donna lesbica. Non parlare per noi!!! In questi minuti potrebbero parlare le persone trans e fare la giusta informazione. Fate anche voi le vostre deduzioni”.