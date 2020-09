In Troubled Blood, nel nuovo libro di J.K. Rowling si nasconde una trama transfobica?

In queste ore, l’hashtag è usato da chi attacca la scrittrice, consigliando libri a tematica trans, sia da chi la difende, supportando il libertà di esprimere la propria opinione. Ma le posizioni della Rowling non sono semplici opinioni, condivisibili o meno, ma veri e propri attacchi transfobici, in cui non si accettano le donne trans come vere donne.

Questo, per J.K. Rowling, è l’ultima critica alla comunità LGBT e in particolare a quella transgender, l’ennesima ormai da oltre dieci mesi. Questa sua ossessionata posizione, supportata da informazioni inesatte sul mondo trans, la sta facendo crollare. Ha avuto problemi con la casa editrice, la quale ha visto il rifiuto di alcuni dipendenti di lavorare per l’autrice, e da parte di molti fan, che hanno scoperto la vera natura della donna.