Separate per 3 mesi causa Covid-19: la sorpresa di un’infermiera alla fidanzata quando si sono ritrovate

Alyssa Kayhill è un’infermiera che nel corso di questa pandemia ha lavorato presso il reparto di cardiologia del Brooklyn Hospital Center. Vista l’alta possibilità di contagio, per sicurezza ha deciso di separarsi momentaneamente da Anhlinh Trinh, la sua compagna con cui ha una relazione da otto anni.

E’ stata una scelta difficile, ma non poteva permettere un possibile contagio. Una scelta difficile che ha portato anche una situazione complicata, poiché non erano mai state separate per così tanto tempo. Alyssa Kayhill ha spiegato:

Penso che il tempo per tutti sia stato semplicemente difficile. È stato solo un momento davvero pesante a New York e in tutto il mondo, ma è stato ancora più difficile perché non era qui. Mi è mancata molto Linh. Le forze esterne ti impediscono di fare certe cose a volte, ma la mia esperienza sul lavoro con il COVID-19 mi ha mostrato che la vita può essere così breve.

Proprio per questo, ha preso una decisione: voleva proporsi alla sua compagna.

Il piano dell’infermiera per chiedere la mano della compagna

Allora, poco prima di tornare a casa ha organizzato un piano perfetto. La sorella dell’infermiera ha proposto il luogo giusto: un cortile, vicino al fiume, dove ogni sera i newyorkesi amano aspettare il tramonto. Anche la data era perfetta: 8 giugno, il compleanno di Anhlinh.