Insulti e botte al fidanzato della madre: il calciatore Neymar denunciato per omofobia

Una storia da telenovelas, quella che sta vivendo Neymar da Silva Santos Júnior, o semplicemente Neymar (28 anni), assieme alla madre Nadine Gonçalves di 52 anni. E il suo nuovo compagno, il 23enne Tiago Ramos, influencer con 720.000 follower.

La storia tra Nadine e Tiago è iniziata ad aprile, dopo il divorzio nel 2016 dal marito e padre del calciatore. Ma questa relazione, che conta 29 anni di differenza tra i due, non è mai piaciuta a Neymar. E proprio da questa storia sarebbe partita la denuncia per omofobia, grazie a un audio diffuso inline in cui Neymar picchia Tiago, insultandolo con termini omofobi. L’influencer è bisessuale, e in passato ha avuto storie con persone dello stesso sesso.

La scorsa settimana, Tiago è finito in ospedale per una ferita al braccio. Secondo un portavoce, si tratta di un incidente domestico che però ha costretto il 23enne ad andare al Pronto Soccorso.

Neymar avrebbe abusato del ragazzo con un manico di scopa

Quanto ricostruito è raccapricciante. Nell’audio diffuso, si sente Neymar che definisce Tiago Ramos “viadinho”, un termine omofobo in portoghese, per poi colpirlo ripetutamente. Il calciatore, aiutato da alcuni suoi amici, avrebbero picchiato il ragazzo per poi violentarlo con un manico di scopa. Non si sa però se quest’ultimo punto fosse solo una proposta o è avvenuto davvero.