Inuyasha nuovo singolo di Mahmood, svelata la data d’uscita

< 1 minuto di lettura

Dopo giorni di indizi, Mahmood ha annunciato l’uscita del nuovo singolo INUYASHA, in radio dal 2 febbraio e prima traccia estratta dal nuovo atteso disco, a due anni da Gioventù bruciata.

Nel 2020 il cantante si è fatto sentire in radio con Rapide, Moonlight Popolare e Dorado, ma è due anni esatti da Soldi, in trionfo al Festival di Sanremo del 2019, che Alessandro Mahmoud punta al rilancio vero e proprio. Tutto tace su questo inedito che il cantante ha definito “primo livello” di un album in uscita comunque entro il 2021.

Un Mahmood ‘orientaleggiante’, in omaggio a quell’Inuyasha manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi, pubblicato in Giappone nel 2008. Dopo aver rastrellato 395.793.561 visualizzazioni Youtube in due anni esatti e un secondo posto all’Eurovision Song Contest 2019, Mahmood è tornato.