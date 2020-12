La bellissima storia di Egy Cutolo illumina Rai3: “sono orgogliosa di essere una donna, una donna trans” – VIDEO

A sette anni da I dieci comandamenti, Domenico Iannacone è tornato da chi per quella felicità ha dovuto combattere col proprio corpo. Perché Egy era Egidio, ma la sua mascolinità era solo anagrafica. Su Rai3, in seconda serata dopo Report, ieri sera è andata in onda la nuova serie di “Che ci faccio qui“, con Iannacone che ha ripreso la storia di Egy da dove l’aveva lasciata, ripercorrendo insieme a lei le tappe della sua vita. Un percorso doloroso il suo.

A 17 anni ero in transito, mi sentivo in gabbia e il corpo non può imprigionare. Mi sentivo un cavallo da corsa, che correva sempre, rinchiusa in un recinto. Mi sono evoluta, conclusa, ho finito il quadro. Da quando ho fatto l’operazione, e penso fino alla fine dei miei giorni, io sarò serena. Mi sento in pace con me stessa. Non devo chiedere scusa a nessuno, oggi quando conosco qualcuno non sono più obbligato a dichiarare che sono una neo-donna. Sono io, sono completamente io. Se dovessi rinascere, rifarei tutto. Io sono Egy, un essere umano. Sono una donna orgogliosissima di essere una donna, una donna trans. Quel quid che sta a cavallo tra un uomo e una donna. Quella consapevolezza che hai di comprendere bene sia l’uomo che la donna. Mi sento più completa.



Una storia raccontata in 45 minuti, guardando al coraggio di una donna, ma anche all’amore dell’uomo che è diventato suo marito, conosciuto su Facebook. Dopo i drammatici fatti di Caivano, in cui ha perso la vita una ragazza la cui unica colpa era quella di amare un ragazzo trans, Domenico Iannacone ha regalato ai telespettatori una storia che scardina il pregiudizio e l’isolamento di cui spesso sono vittime le persone trans.

Egy nel frattempo si è sposata con Carmine, che per sposarla ha “lottato contro il pregiudizio. Qualcuno mi ha allontanato, ma la mia famiglia non mi ha mai ostacolato“. Egy nel frattempo ha aperto la sua accademia di moda “perchè nessuno subisca quello che ho subito io“. Egy nel frattempo ha sempre avuto la famiglia al suo fianco, come rimarcato dal fratello, dalla sorella, dal papà: “aveva una natura che non sopportava l’involucro. Si sentiva donna in un corpo che la imprigionava. Adesso è uscita dalla prigione. È come se avessimo avuto di nuovo una figlia in famiglia. È stata una rinascita“.

Sette anni fa, quando Egy raccontò parte della sua stoia a I dieci comandamenti, aveva perso le speranze di concludere il percorso di transizione. “Poi un giorno sono andata da papà e gli ho detto che volevo fare l’intervento. Papà è sempre stato accanto a me. Mi aveva accompagnato a fare il primo intervento al seno. Papà, da uomo intelligente qual è, capì che sua figlia era pronta per fare questo tipo di passo e mi disse ‘scegli il miglior medico in assoluto, che io ti aiuterò’“.

Sulla carta di identità di Egy, finalmente, non c’è più scritto Egidio, ma Cutolo Egidia Francesca. Segni particolari? “Nessuno“, come da lei rivendicato, con orgoglio.