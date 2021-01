Joah Theo l’ideatore degli influencer digitali a tema BDSM

Joah Theo è un graphic designer tedesco che utilizza l’arte digitale 3D e il CGI, La computer – generated imagery , ovvero la grafica 3D usata per gli effetti speciali, per creare modelli virtuali a tematica fetish.

L’artista digitale ha ideato i primi influencer virtuali destinati agli amanti del mondo BDSM facendoci vivere avventure immaginarie a base di puro fetish; quella dell’arte 3D è una tendenza ad oggi diffusa principalmente nel fashion system , Lil Miquela e Noonoouri sono i personaggi digitali più conosciuti, vere e proprie macchine da guerra per i social, create ad hoc per i patiti di moda .

Ma siamo veramente pronti a vivere questo genere di realtà anche nel mondo dell’ eros dove la percezione sensoriale è fondamentale?

Chiediamolo a Joah.



Come hai iniziato questo progetto?

Provenendo da un background come graphic design, ero naturalmente interessato all’arte digitale e al CGI e con tutta questa tecnologia a disposizione alcune persone la useranno sicuramente per cose insolite, no?

Guardando il repertorio cgi “erotico”, quello che ho trovato mi ha fatto riflettere, in generale nel web si trovano molti artisti digitali professionali e di grande talento , ma il loro lavoro è principalmente basato sulle donne, meno sugli uomini e troverai davvero pochi kink gay cgi art.

Quindi vedi, questa è una scena piuttosto di nicchia.



Per uno come me, uomo gay con una mente piuttosto stravagante, i contenuti là fuori non mi soddisfacevano ; questo è fondamentalmente il motivo per cui ho iniziato a creare i miei contenuti.

Ho deciso di condividerli, perché pensavo che forse a poche persone sarebbe piaciuto questo tipo di contenuto, ma ho scoperto che nella realtà in tanti sono interessati a questo tipo di arte e a questa sua variante insolita.



Dove trovi l’ispirazione per i tuoi lavori?

Questo è abbastanza facile, la maggior parte delle scene e degli argomenti nelle mie immagini sono fondamentalmente solo le mie fantasie frutto della mia immaginazione. Ma ultimamente cerco di ampliare la mia mente e creare immagini create sul fantastico feedback che ricevo da persone a cui piace il mio stile.

Ci sono così tanti fetish e certamente non rimarrò senza idee per un bel po’.



Possiamo realmente affermare che gli influencer virtuali saranno così importanti nel futuro?

Posso ipotizzare che questo tipo di forma d’arte sarà più rilevante in temi /argomenti di nicchia e meno nel mainstream. Il vantaggio del cgi è che puoi creare tutto ciò che la tua immaginazione ti offre, ma lo stesso vale per il disegno classico. Le immagini disegnate sono veramente rilevanti e i grandi artisti creano fantasie surreali, ma per il mainstream immagino che la foto realmente scattata attirerà sempre un pubblico più ampio, specialmente ai tempi della fotografia mobile.

Tuttavia posso immaginare una miscela tra mondo reale e cgi, in parte lo vediamo già con le app di realtà aumentata, filtri per viso e corpo completo e tutti i tipi di immagini digitali alterate.

https://www.instagram.com/joahtheo/