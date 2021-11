JoJo Siwa di nuovo single: “È finita con Kylie Prew, ma siamo rimaste amiche”

< 1 minuto di lettura

JoJo Siwa, regina social da oltre 11 milioni di follower solo su Instagram, ha ufficializzato la fine della storia d’amore con Kylie Prew. “Devo ancora parlarne ufficialmente, pubblicamente, ma ci siamo lasciate“, ha detto Siwa a Paris Hilton nel podcast This is Paris, come riportato da Page Six. “Ma lei è letteralmente ancora la mia migliore amica. Le ho parlato ieri. È fantastica. Lei si sta divertendo, io mi sto divertendo“.

Siwa ha aggiunto che la rottura sarebbe figlia del destino, perché Kylie era per lei la “persona giusta” al “momento sbagliato”. “Sono davvero fortunata a non averla persa del tutto perché, sai, anche se le relazioni finiscono, le amicizie non devono finire“.

Lanciatissima, ad incidere sulla rottura il fitto programma di lavoro che vede JoJo Siwa impegnata 7 giorni su 7. La 18enne JoJo è attualmente in gara a Dancing with the Stars, senza dimenticare il suo reality show, Dance Pop Revolution, e molti altri progetti in cantiere. “Ero molto felice con lei, perché era tutto ciò che volevo. Ma sono davvero felice di poter ricordare tutti i momenti divertenti, tutti i bei momenti che abbiamo vissuto insieme, non è successo niente di brutto“.

Siwa aveva presentato al mondo Prew lo scorso febbraio, poco dopo il suo coming out. “Dopo essere stata la mia migliore amica per oltre un anno, l’8 gennaio 2021 ho iniziato a chiamare questo essere umano eccezionale la mia ragazza“, scrisse Siwa su Instagram. “Da allora sono così felice! È seriamente la persona più amorevole, solidale, più felice, protettiva e semplicemente più bella e perfetta del mondo. E posso chiamarla mia! Ti amo ogni giorno di più!”. A luglio la coppia aveva celebrato sui social i primi sei mesi insieme.